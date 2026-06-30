Złoty znowu słabnie. Kursy walut 30 czerwca 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 30 czerwca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7708 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2963 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6585 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9887 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty znów słabnie
Kursy walut – wtorek, 30 czerwca
- dolar –3,7708 zł
- euro –4,2963 zł
- frank szwajcarski – 4,6585 zł
- funt szterling – 4,9887 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 29 czerwca
- dolar – 3,7636 zł
- euro – 4,2890 zł
- frank szwajcarski – 4,6516 zł
- funt szterling – 4,9707 zł
Kursy walut – piątek, 26 czerwca
- dolar – 3,7599 zł
- euro – 4,2869 zł
- frank szwajcarski – 4,6511 zł
- funt szterling – 4,9695 zł
Kursy walut – czwartek, 25 czerwca
- dolar – 3,7720 zł
- euro – 4,2878 zł
- frank szwajcarski – 4,6516 zł
- funt szterling – 4,9754 zł
Kursy walut – środa, 24 czerwca
- dolar – 3,7756 zł
- euro – 4,2864 zł
- frank szwajcarski – 4,6526 zł
- funt szterling – 4,9810 zł
Kursy walut – wtorek, 23 czerwca
- dolar – 3,7554 zł
- euro – 4,2842 zł
- frank szwajcarski – 4,6371 zł
- funt szterling – 4,9646 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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