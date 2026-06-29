Złoty dostaje pstryczek w nos. Główne waluty w górę

To nie jest dobry poniedziałek dla polskiej waluty. Nowy tydzień na rynku walut zaczyna się spokojnie, choć złoty słabnie wobec wszystkich głównych walut.

Po piątkowej stabilizacji polska waluta nieznacznie traci wobec dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Zmiany są jednak minimalne i mają wyłącznie kosmetyczny charakter. Żadna z głównych walut nie notuje dziś wyraźnego ruchu, a rynek pozostaje w fazie stabilizacji po poprzednim tygodniu.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7636 zł wobec 3,7599 zł w piątek. To wzrost o 0,0037 zł, czyli 0,37 gr. Amerykańska waluta lekko się umacnia, jednak zmiana pozostaje niewielka i nie wpływa istotnie na trend.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2890 zł, podczas gdy w piątek było to 4,2869 zł. Oznacza to wzrost o 0,0021 zł, czyli 0,21 gr. Wspólna waluta pozostaje stabilna, z minimalnym ruchem w górę.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6516 zł wobec 4,6511 zł w piątek. To wzrost o 0,0005 zł, czyli 0,05 gr. Szwajcarska waluta pozostaje praktycznie bez zmian.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,9707 zł, podczas gdy w piątek było to 4,9695 zł. Oznacza to wzrost o 0,0012 zł, czyli 0,12 gr. Brytyjska waluta porusza się w trendzie bocznym, ciągle nie osiągając poziomu 5 zł za jednego funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,37 gr (z 3,7599 zł do 3,7636 zł)

EUR: +0,21 gr (z 4,2869 zł do 4,2890 zł)

CHF: +0,05 gr (z 4,6511 zł do 4,6516 zł)

GBP: +0,12 gr (z 4,9695 zł do 4,9707 zł)

Kursy głównych walut z 29 czerwca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 29 czerwca

dolar – 3,7636 zł

euro – 4,2890 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9707 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 26 czerwca

dolar – 3,7599 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6511 zł

funt szterling – 4,9695 zł

Kursy walut – czwartek, 25 czerwca

dolar – 3,7720 zł

euro – 4,2878 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9754 zł

Kursy walut – środa, 24 czerwca

dolar – 3,7756 zł

euro – 4,2864 zł

frank szwajcarski – 4,6526 zł

funt szterling – 4,9810 zł

Kursy walut – wtorek, 23 czerwca

dolar – 3,7554 zł

euro – 4,2842 zł

frank szwajcarski – 4,6371 zł

funt szterling – 4,9646 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 czerwca

dolar – 3,7282 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,6145 zł

funt szterling – 4,9234 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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