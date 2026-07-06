Dolar i euro w górę. Kursy walut 6 lipca 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 6 lipca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7540 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2872 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6610 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0069 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar i euro w górę
Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca
- dolar –3,7540 zł
- euro –4,2872 zł
- frank szwajcarski – 4,6610 zł
- funt szterling – 5,0069 zł
Kursy walut w poprzednim tygodniu
Kursy walut – piątek, 3 lipca
- dolar –3,7420 zł
- euro –4,2857 zł
- frank szwajcarski – 4,6629 zł
- funt szterling – 4,9994 zł
Kursy walut – czwartek, 2 lipca
- dolar –3,7568 zł
- euro –4,2905 zł
- frank szwajcarski – 4,6715 zł
- funt szterling – 5,0181 zł
Kursy walut – środa, 1 lipca
- dolar –3,7708 zł
- euro –4,2976 zł
- frank szwajcarski – 4,6566 zł
- funt szterling – 4,9952 zł
Kursy walut – wtorek, 30 czerwca
- dolar –3,7708 zł
- euro –4,2963 zł
- frank szwajcarski – 4,6585 zł
- funt szterling – 4,9887 zł
Kursy walut – poniedziałek, 29 czerwca
- dolar – 3,7636 zł
- euro – 4,2890 zł
- frank szwajcarski – 4,6516 zł
- funt szterling – 4,9707 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Udany piątek dla złotego. Kursy walut 3 lipca 2026 r. Czytaj też:
Nagły zwrot na rynku walut. Dolar tanieje, funt niemal po 5 zł