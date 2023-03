Orlen liderem na GPW. Nowa strategia koncernu spodobała się inwestorom

PKN Orlen przedstawił dziś zaktualizowaną strategię koncernu do 2030 roku. Prezes Daniel Obajtek poinformował nie tylko o planach inwestycyjnych, ale podał także wiadomość, która szczególnie ucieszyła inwestorów. Chodzi o wypłatę dywidendy.

– W tym roku, dzięki temu, że był on bardzo dobry, rekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję. Jest to łącznie 6,4 mld złotych. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa – powiedział Daniel Obajtek.

– To wielki dzień dla naszego koncernu i całej gospodarki. Budowaliśmy koncern multinergetyczny, by miał on odpowiednią siłę i możliwości, by przeprowadzić transformację energetyczną, zagwarantować miejsca pracy i inwestować w nowe technologie. Transformacja musi polegać na nowych miejscach pracy, nowych inwestycjach. Strategia jest naszym drogowskazem na przyszłość. Dzisiejsza aktualizacja strategii zakłada 320 mld złotych w nowe inwestycje, przede wszystkim w Polsce. 70 mld przeznaczymy na nową energetykę. Do 2030 roku chcemy mieć 9 GW mocy z OZE. Są to akwizycje i rozwój organiczny, farmy na Bałtyku, gdzie zakontraktowaliśmy wszystkie elementy i rozwijamy logistykę – powiedział Obajtek.

Nowa strategia Orlenu. Kurs akcji wystrzelił

To, co do przekazania miał 28 lutego prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zdecydowanie spodobało się inwestorom. Na Giełdzie Papierów Wartościowych momentalnie widać było reakcję na zaktualizowaną strategię koncernu. Tuż po godzinie 13.30, czyli w momencie rozpoczęcia się konferencji prasowej, kurs akcji Orlenu wystrzelił.

W zaledwie kilka minut z ceny poniżej 63 złotych, akcje koncernu osiągnęły poziom przekraczający 66 złotych. Wzrost na poziomie 5,75 proc. utrzymał się do zamknięcia notowań na warszawskim parkiecie.

