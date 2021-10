Kolejne niedopatrzenie w Polskim Ładzie. Bez tej poprawki przedsiębiorcy nie mogliby się rozliczyć

Składka zdrowotna przedsiębiorców, która od początku byłą największą kością niezgody w pracach nad podatkowymi postanowieniami Polskiego Ładu, wprawdzie nadal ma wielu krytyków, ale powoli nabiera kształtu, który pozwoli na jej zaakceptowanie. Jak informuje „Rzeczpospolita”, Sejm wydłużył termin na jej rozliczenie. Nie będzie to więc do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, jak propozycja przepisów przewidywała wcześniej, lecz do 20. dnia miesiąca. Dodajmy, że wyznaczenie krótszego terminu byłoby nie do utrzymania choćby ze względu na zasady wystawiania faktur.

Ponadto w Polskim Ładzie wprowadzono pojęcie tzw. roku składkowego, który zaczyna się w lutym, a kończy w styczniu następnego roku. Oznacza to, że składka za styczeń będzie wnoszona jeszcze na starych zasadach, czyli w zryczałtowanej wysokości. Termin płatności należy jednak wyliczyć na nowych zasadach, do 20 lutego.

Składka zdrowotna przedsiębiorców: co się zmieni

Obecnie przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną w stałej wysokości, a większą jej część odliczają od PIT. Nowy Ład całkowicie zmienia ten system: składka nie będzie odliczana, a jej wysokość będzie uzależniona od dochodu. Przedsiębiorcy na skali podatkowej zapłacą 9 proc. dochodów z biznesu. Dla tych, którzy korzystają z liniowego PIT, składka wyniesie 4,9 proc. dochodu.

W piątek 1 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych, które mają realizować założenia Polskiego Ładu. Pakiet ustaw trafi jeszcze do Senatu. Obecna wersja zmian, przyjęta przez Sejm, zakłada:

podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (obecnie wynosi do 8 tys. zł), podwyższenie kwoty wolnej sprawi przy tym, że minimalne emerytury będą praktycznie zwolnione z opodatkowania;

podwyższenie pierwszego progu podatkowego: do zarobków rzędu 85 tys. zł w skali roku obecnie stosuje się 17 proc. opodatkowanie, a każda kwota powyżej tej wartości jest opodatkowana na 32 proc. Po zmianach opodatkowanie stawką 17 proc. będzie obejmowało dochody do 120 tys. zł w skali roku;

zmianę systemu naliczania składek zdrowotnych, zlikwidowane zostanie odliczenie jej od dochodu (obecnie składka wynosi 9 proc., ale 7,75 proc. nie podlega odliczeniu);

wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, która zakłada, że mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, nie zwiększą się płacone przez nią podatki.

Czytaj też:

8 miliardów złotych dla samorządów. Rząd wypłaci rekompensatę za Polski Ład