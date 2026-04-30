Nie zdążysz z PIT? System zrobi to za Ciebie, ale jest haczyk

Kończy się czas na rozliczenie podatku. Twój e-PIT niedostępny 2026 to informacja kluczowa dla osób, które odkładały złożenie deklaracji na ostatnią chwilę. Już po północy system przestanie być dostępny.

30 kwietnia o północy mija termin składania zeznań podatkowych za poprzedni rok. To moment, w którym rozpocznie się automatyczna procedura dotycząca rozliczeń przygotowanych przez administrację skarbową.

Twój e-PIT niedostępny 2026 – co stanie się po północy

Od 1 maja rozpoczyna się proces automatycznej akceptacji zeznań w usłudze Twój e-PIT. W tym czasie dostęp do systemu zostaje ograniczony.

Automatyczne zatwierdzenie obejmuje deklaracje PIT-37, PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP, które nie zostały wcześniej złożone samodzielnie przez podatników. Dzięki temu rozliczenie uznawane jest za złożone w terminie, nawet bez działania użytkownika.

Twój e-PIT niedostępny 2026 – czy to się opłaca

Automatyczna akceptacja oznacza, że podatnik zdaje się całkowicie na dane przygotowane przez Krajowa Administracja Skarbowa. Takie rozliczenie ma jednak swoje ograniczenia.

Nie uwzględnia ono wielu ulg podatkowych ani preferencji, takich jak wspólne rozliczenie małżonków. W praktyce może to oznaczać utratę możliwości obniżenia podatku nawet o kilka tysięcy złotych.

Twój e-PIT niedostępny 2026 – co po zakończeniu procesu

Automatyczna akceptacja potrwa co najmniej do 7 maja do godziny 21:00. Po jej zakończeniu podatnicy ponownie uzyskają dostęp do swoich rozliczeń.

Będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które potwierdza złożenie deklaracji. W przypadku niedopłaty urząd skarbowy poinformuje podatnika o kwocie do zapłaty w ciągu miesiąca od upływu terminu.

Twój e-PIT niedostępny 2026 – jak poprawić rozliczenie

Po zakończeniu automatycznej akceptacji możliwe będzie złożenie korekty zeznania. Można to zrobić zarówno w systemie Twój e-PIT, jak i przez e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Korekta pozwala zmienić m.in. dane dotyczące ulg czy wskazanie organizacji pożytku publicznego. Warto pamiętać, że deklaracje złożone po 30 kwietnia traktowane są już jako korekty wcześniejszych rozliczeń.

Jeżeli korekta nie jest składana w trakcie postępowania podatkowego, nie trzeba jej uzasadniać, choć można dołączyć wyjaśnienie błędu.

