Kursy walut 29 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Piątek, 29 sierpnia 2025 roku, przyniósł kolejne dane z rynku walutowego. O poranku, w okolicach godziny 9, polski złoty utrzymał stabilną pozycję wobec najważniejszych walut – dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego i forinta węgierskiego. Dane wskazują, że zmiany w kursach są niewielkie, ale wciąż istotne dla osób planujących zakupy walut czy spłatę kredytów walutowych.

Kursy walut 29 sierpnia 2025 (godz. 9:00)

USD/PLN – 3,65 zł

– 3,65 zł EUR/PLN – 4,26 zł

– 4,26 zł CHF/PLN – 4,56 zł

– 4,56 zł GBP/PLN – 4,93 zł

– 4,93 zł HUF/PLN – 0,01 zł

Porównanie z poprzednimi dniami

Dzień wcześniej, w czwartek 28 sierpnia, dolar kosztował 3,66 zł, euro 4,26 zł, frank 4,57 zł, a funt 4,95 zł. Złoty zyskał więc minimalnie wobec dolara, franka i funta, natomiast kurs euro pozostał bez zmian.

W środę 27 sierpnia dolar wyceniano na 3,66 zł, euro także na 4,26 zł, a frank na 4,55 zł. Funt brytyjski kosztował 4,93 zł – identycznie jak dziś.

We wtorek 26 sierpnia dolar kosztował 3,66 zł, euro 4,26 zł, frank 4,54 zł, a funt 4,93 zł. Dane pokazują więc, że od kilku dni notowania euro wobec złotego pozostają stabilne, a wahania innych walut mieszczą się w granicach kilku groszy.

W poniedziałek 25 sierpnia dolar kosztował 3,63 zł, euro 4,26 zł, frank 4,53 zł, a funt 4,91 zł. W porównaniu z początkiem tygodnia widać lekkie osłabienie złotego wobec dolara, ale względem euro kurs nie zmienił się praktycznie wcale.

Stabilizacja kursu euro

Szczególnie uwagę zwraca kurs euro, który od ponad tygodnia utrzymuje się niemal w tym samym przedziale – 4,24–4,27 zł. To oznacza, że złoty pozostaje stabilny wobec europejskiej waluty.

Znaczenie dla konsumentów

Zmiany w kursach walut, choć niewielkie, mają bezpośredni wpływ na codzienne wydatki Polaków. Dotyczą zarówno osób spłacających kredyty hipoteczne w walutach obcych, jak i podróżnych czy importerów. Nawet różnica jednego grosza w kursie dolara czy euro może przekładać się na zauważalne kwoty przy większych transakcjach.

