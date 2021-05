Konopie Liroya z finansowaniem. Jest milion euro na inwestycje i podbijanie Zachodu

Crowdfunding okazał się dla producentów konopi sposobem na pozyskiwanie potrzebnych setek tysięcy złotych na rozwój. Kilka dni temu informowaliśmy, że w jednej z kampanii założony ledwie dwa lata temu Kombinat Konopny pozyskał 4,2 mln zł na uprawy konopi i uruchomienie produkcji olejków. Na zebranie pieniędzy potrzebował, bagatela, 40 minut.

Pierwsze akcje z ramach emisji crowdfundingowey wyemituje wkrótce Spółka LiRoyal.pl S.A., stworzona przez Piotra Liroya-Marca. Na sprzedaż będzie seria o łącznej wartości 1 mln euro. Zainteresowanie akcjami spółki wyraził January Ciszewski, przedsiębiorca, inwestor indywidualny, obecny na polskim rynku kapitałowym od początku jego istnienia. Strony podpisały list intencyjny.

LiRoyal chce podbić Stany Zjednoczone

– Pozyskanie tak ważnego inwestora to dla nas gigantyczny krok w przód. To potwierdza, że jesteśmy pewnym, silnym graczem na rynku. Stoi za nami jakość, która wynika z pełnej kontroli procesu produkcji. To gwarantuje, że oferowane przez nas susze, jointy i oleje są najlepszej jakości. Wbrew pozorom, w Polsce jest mnóstwo produktów, które nie są najlepsze. My chcemy wyznaczać najwyższe standardy – mówi Piotr Liroy-Marzec, Prezes Zarządu, współwłaściciel LiRoyal.pl S.A.

Dodał, że spółka ma jasno wytyczony plan rozwoju.

– Chcemy rozwinąć się w Polsce, a następnie ruszyć na podbój rynków zagranicznych. Zaczniemy od Niemiec, bo tam jest ogromny potencjał, a następnie chcemy wejść na kolejne rynki europejskie, a później światowe, w tym USA – powiedział były poseł i muzyk.

January Ciszewski wesprze spółkę w jej wprowadzeniu na rynek akcji w ramach emisji crowdfundingowej. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy zostaną jeszcze doprecyzowane. Głównym celem jest osiągnięcie przez spółkę i inwestora korzyści oraz zysków z wspólnie prowadzonych działań, które przełożą się pozytywnie na wyniki finansowe oraz na wzrost wartości.

– Nawiązanie współpracy z LiRoyal wpisuje się w moją strategię, która zakłada inwestowanie w nowoczesne podmioty, które mają duży potencjał do wzrostu. Nie mam wątpliwości, że rynek konopny będzie rósł i to w szybkim tempie. Natomiast Piotr Liroy-Marzec to jedna z ważniejszych osób na polskim rynku konopnym, która dokonała wielu ważnych zmian. Jestem przekonany, że emisja crowdfundingowa LiRoyal wzbudzi duże zainteresowanie. Chcę w niej aktywnie uczestniczyć i być jej beneficjentem – powiedział inwestor January Ciszewski.

LiRoyal, czyli kto?



Twórcami marki LiRoyal są Piotr Liroy-Marzec, Patryk Działkowski oraz Maciej Sagal. Piotr Liroy-Marzec rynek konopny obserwuje i analizuje od 1991 roku. Pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. marihuany medycznej. Jest autorem ustawy legalizującej medyczną marihuanę w Polsce.

Patryk Działkowski w 2016 roku założył spółkę GoldGreen, która niedługo później stała się największym graczem na polskim rynku konopnym i jednym z potentatów w branży na skalę światową. Dziś jest ekspertem w kwestii różnych metod ekstrakcji i dalszego procesowania ekstraktów konopnych. Produkty CBD opracowywane i wytwarzane w fabryce GoldGreen w Magnuszewie znajdują uznanie na rynkach w USA, Chinach i państwach w całej Europie.

Z kolei Maciej Sagal jest właścicielem systemu IT KingAPP®, czyli rozwiązania, które odpowiada za infrastrukturę IT oraz działania programistyczne, w tym m.in. system sklepowy, magazynowy, logistyczny oraz ERP produkcyjny.

Aktualnie w ofercie LiRoyal S.A. znajduje się 26 produktów w 3 kategoriach: olejki/suplementy, susze oraz jointy. Właścicielem 100 proc. akcji spółki LiRoyal jest Global-Hempire.com S.A.

