Pizza, czekolada, chleb czy zupa ze świerszcza? Już niebawem to możliwe

Handlowcy przecierają oczy ze zdumienia i nie kryją zaskoczenia. Bruksela dała bowiem zielone światło do obrotu na unijnym rynku proszku ze świerszcza domowego. To oznacza, że już za tydzień, od 24 stycznia będzie można stosować proszek z tych insektów do produkcji kilkudziesięciu artykułów spożywczych.

Na liście jest wiele produktów, które kupujemy na co dzień

W rozporządzeniu jest mowa m.in. o wieloziarnistym chlebie i bułkach, batonach zbożowych, produktach na bazie makaronu, sosach, pizzy, napojach piwopodobnych, czekoladowych wyrobach cukierniczych, a nawet przetworach mięsnych. Ale lista produktów w których można zastosować skruszone insekty jest znacznie dłuższa.

Proszek ze świerszcze będzie można stosować także w herbatnikach, przetworzonych produktach ziemniaczanych, daniach na bazie roślin strączkowych i warzyw, zupach i koncentratach zup lub zupach w proszku.

Czy Polacy kupią czekoladę lub pizzę ze świerszcza?

Kiedy możemy spodziewać się na sklepowych półkach chleba, pizzy, czekolady z insektów, a na domowych półkach mąki ze świerszcza? Czy znajdzie on swoich licznych miłośników oryginalnych potraw ? Smakosze nowych przysmaków muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. „Na razie tylko jedna firma otrzymała pozwolenie na pięć lat na wykorzystywanie mąki z tego domowego insekta do wyrobu żywności na rynku Unii Europejskiej” – informuje portal farmer.pl.

Chodzi o spółkę Cricket One Co. Ltd., która złożyła wniosek o zezwolenie ponad trzy lata temu. Następnie trafił on do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Naukowcy zatwierdzili produkt, ich zdaniem jest bezpieczny

– W swojej opinii naukowej Urząd stwierdził, że częściowo odtłuszczony proszek z Acheta domesticus (świerszcza domowego) jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania i przy proponowanych poziomach stosowania – czytamy w dokumencie.

Unijni urzędnicy uznali, że wspomniana opinia naukowa daje wystarczające podstawy do stwierdzenia, że nowy proszek z insektów spełnia warunki wprowadzenia na rynek.

