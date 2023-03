Weekendowe utrudnienia w bankach. Nie wypłacisz gotówki, nie będzie działać aplikacja

Nie mamy dobrych wiadomości dla klientów banków. W najbliższy weekend niektóre instytucje finansowe zaplanowały przeprowadzenie prac serwisowych. Klienci będą musieli uzbroić się w cierpliwość z powodu licznych utrudnień. Banki zapowiadają czasowo ograniczony dostęp do aplikacji, kont i bankomatów.

VeloBank

„Nie zalogujesz się do bankowości elektronicznej. Nie wykonasz przelewu i nie skorzystasz z BLIKA. Płatności online kartą mogą być utrudnione” – poinformował na swojej stronie internetowej VeloBank. Przedstawiciele tej instytucji przekazali, że "od soboty 4 marca od godziny 23:50 do niedzieli 5 marca do godziny 19:00" będą prowadzone prace techniczne. W weekend klienci tego banku będą mogli zapłacić kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych, będą mogli też wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatu.

ING Bank Śląski

Czasowo ograniczony dostęp do aplikacji zapowiedział także ING Bank Śląski. Bank wydał dwa komunikaty w kwestii utrudnień. Pierwsze utrudnienia pojawią się w sobotę 4 marca. Bank zaplanował w tym dniu „przeprowadzenie prac technologiczno-serwisowych”. W godzinach 08.00 – 18.00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej.

Drugi komunikat dotyczy utrudnień w korzystaniu z wpłatomatów i bankomatów. „W nocy z 5 na 6 marca, w godzinach 00:00 – 03:00 planowane są prace serwisowe” – informuje ING Bank Śląski. Bank dodał, że w tym czasie mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Z kolei transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

Bank PKO BP

„W związku z planowanymi pracami informatycznymi w niedzielę 5 marca 2023 roku od godz. 00:00 do godz. 05:00 nie będzie działać aplikacja IKO oraz iPKO Biznes mobile, w tym płatności zbliżeniowe telefonem oraz kodem BLIK” – poinformował na swojej stronie internetowej PKO BP. Przedstawiciele banku dodają, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

mBank

O czasowych utrudnieniach informuje też mbank. "Ze względu na zaplanowane prace techniczne 4 marca (sobota) od godziny 7.00 do godziny 15.00 nie skorzystasz z eMaklera i maklerskich aplikacji mobilnych" – czytamy na stronie internetowej mBank-u.

Credit Agricole

Czasowe ograniczenia wystąpią też w Credit Agricole. „W sobotę, 4 marca, od godziny 00:00 do 04:00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do naszych stron internetowych www.credit-agricole.pl oraz www.klubkorzysci.pl” – czytamy w komunikacie. Bank zapewnia, że przerwa nie wpływa na korzystanie z serwisu internetowego CA24 eBank oraz mobilnego CA24 Mobile.

Bank BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości poinformował, że w najbliższy weekend będzie prowadził prace serwisowe. Przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej mogą nastąpić w sobotę 4 marca od godz. 08:00 do godz. 11.00 w niedzielę 5 marca.

