Firmy miałyby kłopot. Na szczęście powstrzymano zmianę przepisów

Z badania wynika, że mikroprzedsiębiorstwa są w najmniejszym stopniu przygotowane do wejścia w życie nowych regulacji. Tylko 9 proc. z nich połączyło już swój system finansowo-księgowy z KSeF. Większe firmy radzą sobie lepiej – 49 proc. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników oraz 55 proc. firm średniej wielkości, liczących od 51 do 250 zatrudnionych, już połączyło swoje systemy finansowo-księgowe z KSeF lub jest w trakcie przygotowań do tego. W kontekście branż – najsłabiej do obowiązku wystawiania e-faktur przygotowane są firmy z sektora publicznego, branży budowlanej, IT i handlu. Z kolei firmy produkcyjne, logistyczne i usługowe najczęściej deklarują gotowość do wprowadzenia KSeF.

Czy przygotowanie do KSeF poszło na marne?

Przedsiębiorstwa, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obowiązku e-fakturowania, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do elektronicznego obiegu faktur do kolejnych zmian. To w dużej mierze zależy od przyszłych przepisów prawnych, zarówno polskich, jak i europejskich, których ostateczny kształt trudno jest w tym momencie przewidzieć.

– KSeF miał wejść w życie w 2024 roku. Część firm przygotowała się już do wdrożenia odpowiednich rozwiązań pod kątem analitycznym, organizacyjnym, a nawet technologicznym. W tym momencie nie wiemy jeszcze, czy system będzie funkcjonował w ten sam sposób, jak zapowiadano. Możemy jednak mieć pewność, że dotychczas wykonana praca to duży krok naprzód i na pewno nie pójdzie na marne. Firmy, które uporządkowały swoje wewnętrzne procesy oraz wdrożyły systemy do obiegu faktur kosztowych, zapewniły sobie przewagę nad firmami, które nie podjęły jeszcze żadnych działań. Na pewno będzie im łatwiej zintegrować się z KSeF po jego wdrożeniu – tłumaczy Anna Puka, Dyrektorka Działu Pre-sales Consulting w WEBCON.

Ekspertka WEBCON zwraca też uwagę, że przepisy o Krajowym Systemie e-Faktur związane są z ogólnymi regulacjami europejskimi o e-fakturowaniu. Poszczególne kraje wdrażają odrębne systemy, aby wyjść naprzeciw przepisom, należy więc brać pod uwagę różne scenariusze wystawiania i odbierania FV w przypadku międzynarodowych transakcji.

Integracja z KSeF to szansa dla firm

Krajowy System e-Faktur wprowadza jednolity wzór faktur oraz wymóg wystawiania faktur elektronicznych dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Dzięki temu proces związany z ich obiegiem będzie płynniejszy, bardziej transparentny i możliwy do audytowania. Dla przedsiębiorców wdrożenie KSeF oznacza też między innymi przyspieszenie automatyzacji procesu wystawiania i przesyłania faktur, a także szybszy zwrot podatku VAT.

– Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF było konieczne i dobrze, że tak się stało. Audyt wykazał, że przygotowywany system prawdopodobnie nie był gotowy na obsługę tak dużej liczby faktur, co mogłoby poskutkować problemami z płynnością jego funkcjonowania. Ponadto, dopracowania wymagały kwestie związane z bezpieczeństwem danych i obsługą załączników. Na plus należy ocenić podanie nowej, konkretnej daty wejścia KSeF w życie. Im dłużej temat byłby odsuwany w czasie, tym mniejsza mogłaby być mobilizacja w biznesie, aby szykować się do zmian– komentuje Anna Puka.

Mimo że korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 2026 roku, to już od 2025 firmy mogą dobrowolnie obsługiwać dokumenty na tej platformie. Niestety, niewiele z nich o tym wie. W ocenie ekspertów WEBCON potrzebna jest szeroka kampania informacyjna, aby przedsiębiorcy mieli dostęp do wiedzy na temat mających wejść w życie regulacji, sposobu działania systemu oraz nowych możliwości, jakie on przyniesie.

Czytaj też:

„Groził nam paraliż”. Jest nowy termin wejścia w życie KSeFCzytaj też:

KSeF odłożony w czasie, ale nie zapomniany. Na czym stanęło w konsultacjach?