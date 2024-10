„Ministra” wielu kłuje w oczy, ale co trzeci z nas i tak chce parytetów. Zaskakujące?

Najnowsza publikacja „Włączaj nie wyłączając” klubu DEI Champions jest pierwszym na świecie zbiorem pokazującym sprawdzone działania z obszaru różnorodności, równości i włączania w środowisku biznesowym, który tak obszernie opisuje wiedzę i doświadczenie 16 czołowych firm i korporacji w Polsce. Może on być inspiracją dla wszystkich przedsiębiorstw, które stoją przed wyzwaniem zmieniającego się rynku pracy i dążą do zwiększania przewagi konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

– Jest to bardzo ważna publikacja, która od momentu powstania jej koncepcji budzi zainteresowanie firm, liderów i liderek z całego świata – dlatego będzie dostępna także w języku angielskim. O różnorodności, równości i włączaniu mówi się nadal stanowczo za mało, a jest to nieunikniona przyszłość wszystkich firm, bez względu na to, czy jesteśmy na to gotowi. To już najwyższy czas uznać równość na normę – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus (Sukces Pisany Szminką).

Jednym ze wskaźników, który pokazuje skuteczność działań z obszaru różnorodności, równości i włączania, jest poziom luki płacowej w firmach członkowskich klubu DEI Champions, która wynosi jedynie 2,9 proc. w wynagrodzeniach całkowitych kobiet i mężczyzn – pensjach zasadniczych z premiami. W Polsce średnia różnica płac wynosi 6,5 proc. na niekorzyść kobiet, a w całej Unii Europejskiej utrzymuje się na poziomie prawie 13 proc.

Co trzeci Polak dostrzega potrzebę parytetów

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez Socjolożki.pl wynika, że ponad ⅓ Polaków dostrzega potrzebę parytetów w zarządach i radach nadzorczych dużych firm – deklaruje to 35 proc. badanych. Istotność parytetów częściej jest wskazywana przez kobiety (41 proc. w porównaniu do 29 proc. wśród mężczyzn) oraz – co ciekawe – mieszkańców małych i średnich miast (kolejno 42 i 45 proc. w porównaniu do 28 i 22 proc. w przypadku mieszkańców wsi oraz dużych miast).

Zdaniem 42 proc. respondentów w firmach, w których pracują, procesy rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery są równe i przejrzyste. Zdecydowanie częściej myślą tak osoby młode – 55 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat oraz 50 proc. w grupie od 25 do 34 lat. Wśród respondentów w wieku powyżej 55 lat ten odsetek wynosi zaledwie 30 proc.

Ponad ⅓ badanych twierdzi, że w firmie, w której pracują, możliwe jest, aby osoba po 50. roku życia awansowała na wyższe stanowisko. O możliwości awansu pracownika lub pracownicy po 50. roku życia zdecydowanie częściej są przekonani mężczyźni (44 proc. w porównaniu do 32 proc. wśród kobiet) i ankietowani w wieku od 34 do 44 lat (44 proc.). Osoby, które same znajdują się w grupie wiekowej 50+, zdecydowanie rzadziej zgadzają się, że taka możliwość istnieje – jedynie 27 proc.

Większość – 85 proc. – badanych uważa, że osoby w każdym wieku powinny mieć taką samą możliwość rozwoju zawodowego. Co ciekawe tego zdania jest mniejszy odsetek mieszkańców wsi (80 proc.) niż miast (małych – 89 proc., średnich – 87 proc. i dużych – 89 proc.).

Obowiązek parytetów już w połowie 2026 roku

Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły dyrektywę ws. poprawy równowagi płci w spółkach giełdowych oraz powiązanych środkach. Wynika z niej, że osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci powinny zajmować w organach firm co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub co najmniej 33 proc. wszystkich stanowisk dyrektorskich. Dyrektywa wprowadza obowiązek osiągnięcia tych parytetów do 30 czerwca 2026 r. W Polsce kobiety stoją na czele jedynie 5 proc. firm i stanowią 14 proc. osób członkowskich zarządów wszystkich spółek giełdowych, a przewodzą zaledwie w 12 proc. rad nadzorczych.

