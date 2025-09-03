Jak rząd nie dba o przedsiębiorców. Niepokojący sondaż dla „Wprost”

Z naszym badaniem ruszyliśmy w maju. Chcieliśmy odczekać kilka miesięcy po gorącym lutym, kiedy premier Donald Tusk powierzył deregulacyjną misję Rafałowi Brzosce, prezesowi InPostu. Gdybyśmy robili takie badanie wtedy czy nawet w marcu lub kwietniu, jego wyniki mogłyby być bardzo zaburzone, bo wtedy media zalewała masa materiałów o tym, z jakimi absurdami muszą się borykać polscy przedsiębiorcy. Badanie było więc, siłą rzeczy, przeprowadzone w trakcie kampanii prezydenckiej. Jednak problemy przedsiębiorców i ich relacji z państwem praktycznie w ogóle w niej nie istniały.

Kim byli ankietowani?

Nasza ankieta liczyła w sumie 12 pytań: 10 głównych, dotyczących samych relacji na linii państwo-biznes oraz dwóch pomocniczych – o status zawodowy i stanowisko samych respondentów. Połowa ankietowanych pracowała na umowę o pracę na pełny etat. Prawie jedna piąta była na emeryturze. Niewiele ponad 9 proc. pracowało na niepełny etat, a 8,5 proc. na umowę zlecenie lub o dzieło.

Pytając o stanowisko respondentów, jedna trzecia wskazała, że ich funkcję można określić mianem starszego specjalisty. Jedna piąta była pracownikami fizycznymi lub produkcyjnymi, a niecałe 18 proc. pracownikami niższego szczebla. Mniej więcej tylu samu było młodszych menadżerów. Odsetek dyrektorów innych pracowników już wyższego szczebla wyniósł dokładnie 12,7 proc.

Wyniki badania

Teraz najważniejsze, czyli same wyniki, które przedstawiamy w formie krótkiego podsumowania:

Ponad 45 proc. Polaków uważa, że relacje państwa z biznesem są średnie. Praktycznie co czwarty respondent jest jeszcze gorszego zdania, oceniając je jako kiepskie. Tylko 3,4 proc. ankietowanych uważa, że te relacje są bardzo dobre. Prawie 3/4 Polaków (74,7 proc.) uważa, że państwo powinno wspierać prywatnych przedsiębiorców Najwięcej Polaków (63,7 proc.) jest zdania, że uproszczenie systemu podatkowego ułatwiłoby życie przedsiębiorcom. Korzyść przyniosłyby również ustabilizowanie prawa i przyspieszenie pracy sądów (36,7 proc.) oraz większa odpowiedzialność urzędników za popełnione błędy (35 proc.). Ponad połowa Polaków (52,3 proc.) uważa, że państwo bardziej wspiera zagraniczne firmy, niż te z polskim kapitałem Polacy nie uważają, że politycy kierują się w swojej pracy dobrem przedsiębiorców (57,4 proc.). Tylko 18,7 proc. respondentów uważa, że jest inaczej. Reszta nie ma zdania. 41,8 proc. Polaków uważa, że przedsiębiorcy powinni się angażować w politykę. Niewiele mniej (38 proc.) twierdzi, że tego robić nie powinni. Ponad połowa Polaków (53,2 proc.) uważa, że zaangażowanie prywatnego przedsiębiorcy w politykę może przynieść mu korzyści biznesowe. Jednocześnie respondenci są podzieleni co do tego, czy takie zaangażowanie przedsiębiorcy w politykę może nieść za sobą negatywne dla niego konsekwencje. 34,8 proc. twierdzi, że tak, 38 proc., że nie. 53,4 proc. Polaków uważa, że biznes z polityką powinien mieć umiarkowane relacje i te dwie siły powinny współpracować tylko przy określonych projektach. Co czwarty ankietowany jest zdania, że relacji nie powinno być w ogóle żadnych – ma panować całkowita niezależność. Większość Polaków (50,8 proc.) jest zdania, że polskie państwo nie dba o rozwój gospodarczy kraju i tworzenie nowych miejsc pracy. 31,5 proc. uważa odwrotnie.

Raport do pobrania

Cały raport wraz z badaniem jest do pobrania poniżej:

Badanie zostało stworzone wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Fundacją Pomyśl o Przyszłości oraz Agencją Badań Rynku i Opinii SW Research.

