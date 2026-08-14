W tych sklepach zrobisz zakupy 15 sierpnia. Przepisy są jasne

15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy ponieważ tego dnia przypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (zwane też świętem Matki Boskiej Zielnej) oraz Święto Wojska Polskiego. W związku z tym większość sklepów będzie jutro zamknięta, co wynika z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku.

Zakupów nie zrobimy m.in. w tak popularnych sieciach jak Lidl, Biedronka, Auchan, Kaufland, Netto, Aldi czy Carrefour.

Gdzie będzie można jutro zrobić zakupy?

Nie oznacza to, że 15 sierpnia Polacy nie będą mieli możliwości zaopatrzenia się. Sprzedaż mogą prowadzić m.in. właściciele sklepów osobiście, a także wybrane placówki wyłączone z zakazu.

Zakupów można będzie dokonać jutro m.in. w większości sklepów sieci Żabka, co ma związek z faktem, że działają one w modelu franczyzowym i mogą być prowadzone przez właścicieli osobiście obsługujących klientów. Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Otwarte mogą być również małe sklepy osiedlowe, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub jego rodzina.

Zakupy 15 sierpnia będzie można zrobić również na stacjach benzynowych, w placówkach zlokalizowanych na terenach dworców kolejowych i portów lotniczych, czy w sklepach znajdujących się w miejscowościach turystycznych.

W Polsce zakaz handlu – poza większością niedziel – obejmuje w sumie 14 dni świątecznych w ciągu roku. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 30 sierpnia, w ostatnią wakacyjną niedzielę. Na kolejne przyjdzie nam poczekać do grudnia.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

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