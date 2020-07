Łódź. Lotnisko znów działa, Ryanair powitany po królewsku, promocje na loty

Ostatni samolot pasażerski przed pandemią wylądował w Łodzi 14 marca. Przyleciał z Londynu-Stansted. Na kolejny międzynarodowy lot trzeba było czekać aż 109 dni. Pierwszym samolotem przyleciało z Dublina 179 pasażerów, a odleciało do Irlandii 115 osób.

1 lipca linia lotnicza Ryanair wznowiła 40 proc. lotów w Polsce i w Europie. W Łodzi (Port Lotniczy Łódź im Władysława Reymonta) przewoźnik przywrócił wszystkie trzy kierunki – do Londynu Stansted (trzy razy w tygodniku – wtorki, soboty, niedziele), Dublina (środy i soboty) i East Midlands (poniedziałki i piątki).

– Cieszymy się z przywrócenia lotów w Łodzi po prawie czterech miesiącach. Nasz rozkład z Łodzi na lato 2020 będzie liczył trzy kierunki. Jesteśmy przekonani, że przewiezienie tysięcy pasażerów pobudzi gospodarkę w regionie i pomoże uratować tak wiele lokalnych miejsc pracy. Z okazji przywrócenia lotów wprowadzamy do sprzedaży bilety na podróż z Polski w lipcu i sierpniu już od 69 zł – powiedziała Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. Promocja obowiązuje na rezerwacje dokonane do 6 lipca.

Pierwszy lot do Londynu-Stansted odbędzie się w sobotę 4 lipca, a do East Midlands – w piątek 3 lipca. Natomiast 7 lipca zadebiutuje na łódzkim lotnisku nowy regularny kierunek do Warny i nowa linia lotnicza Voyage Air. Loty do Bułgarii zaplanowano raz w tygodniu – we wtorki o godz. 8.20. Wakacyjne połączenie regularne pozwoli mieszkańcom Łodzi i regionu na wypoczynek w jednym z nadmorskich kurortów w pobliżu Warny np. w Złotych Piaskach.

Zarówno na lotnisku, jak i w samolotach obowiązuje reżim sanitarny – należy nosić maseczki lub przyłbice, poddać się mierzeniu temperatury i utrzymywać dystans społeczny. Lotnisko zostało skontrolowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który stwierdził, że jest dobrze przygotowane do przyjmowania pasażerów według nowych zasad.

Dr Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź powiedziała: – Zachęcamy wszystkich do latania z łódzkiego lotniska. Pasażerowie, przestrzegając zasady reżimu sanitarnego, nie mają powodów do niepokoju. Nie dowiedziono, aby jakikolwiek przypadek zakażenia koronawirusem był spowodowany zarażeniem się przez powietrze w samolocie.