Cena kontraktów na WTI najniżej od lutego

Łącznie w ciągu minionych 32 sesji S&P 500 wzrósł o 13,3 proc., co jest największym tego typu ruchem od wiosny 2020. Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 była stabilna (-0,03 proc. ok. 9:30). W Azji przeważały zwyżki głównych indeksów giełdowych (najsilniej – o 1,8 proc.) zyskiwał Hang Seng.

Podobnie było dziś rano w Europie (DAX +0,52 proc., CAC 40 +0,4 proc.). Na GPW WIG-20 po spadkach we wtorek i środę dziś rano nie wykazywał większej chęci do dużych ruchów (+0,01 proc. ok. 9:30). Wśród składników mWIG-u 40 (-0,77 proc. ok. 9:35) swój najwyższy od 1,5 roku poziom zaliczył kurs akcji Budimexu. Wśród składników sWIG-u 80 (+0,32 proc. ok. 9:35) ponownie najwyższy poziom w swej sięgającej 2009 roku historii na GPW osiągnęła cena akcji spółki Arctic Paper.

Obligacje USA

Lekko rosła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA. W strefie euro rentowność podobnych papierów minimalnie spadała. W ciągu minionych prawie 2 miesięcy cena kontraktów na ropę naftową WTI notowanych na NYMEX-ie spadła z ponad 120 USD na 90,34 USD dziś rano.

To najniższy poziom ceny tego kontraktu od drugiej połowy lutego br. Kontrakty na ropę Brent były przez chwilę niżej niż obecnie w czerwcu, ale gdyby zamknęły się dziś na porannych poziomach, to byłoby to najniższe zamknięcie od końca lutego. Lekko drożały dziś metale szlachetne na COMEX-ie (złoto +0,74 proc., srebro +0,84 proc., platyna +0,43 proc., pallad +0,3 proc.).

Dolar się umacnia

Cena kontraktów na owies na CBOT spadły wczoraj o 5,11 proc. i była już o połowę niższa niż kwietniu i najniższa od roku. Po stracie 5,37 proc. na wczorajszej sesji najniżej od sierpnia ub.r. znalazła się cena kontraktów na drewno na CME. Na rynkach walutowych było dziś rano dosyć sennie. USD lekko się umacniał względem japońskiego jena (+0,25 proc. ok. 9:15) i lekko słabł względem euro (+0,09 proc.).

Również zmiany kursów zagranicznych walut względem polskiego złotego były niewielkie (EUR/PLN +0,25 proc., USD/PLN +0,12 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara oscylował dziś rano wokół poziomu 23000 USD (-1,22 proc. ok. 9:15).

