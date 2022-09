Niemcy konfiskują majątek oligarchów. Zabrali już prawie 5 mld euro

Jak podaje „Spiegel”, w środę rano agenci federalni, wraz ze służbami podatkowymi przeszukali kilka zlokalizowanych w Bawarii nieruchomości, należących do rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa.

Usmanow jest współwłaścicielem Metalloinvest zajmującym się wydobywaniem metali szlachetnych, produkcją stali. Jest także prezesem spółki przeprowadzającej inwestycje i transakcje dla Gazpromu. Jego majątek szacuje się na 14,6 mld dolarów, co pozwala sklasyfikować go na 8 miejscu na liście najbogatszych Rosjan.

Przejmowanie rosyjskich aktywów

Według tygodnika mrożenie aktywów objętych sankcjami rosyjskich oligarchów szło Niemcom powoli. Z dokumentów, do jakich dotarł "Spiegel" wynika, że do 16 września przejęto łącznie 4,88 mld euro. Najczęściej w postaci środków pieniężnych i majątku ruchomego, jak np. jachty.

Na liście sankcji znajduje się obecnie około 1 tys. rosyjskich obywateli, firm czy organizacji ze świata polityki i biznesu. Wykrywanie ich majątków nie jest łatwe, bo często nie należą one bezpośrednio do osób objętych sankcjami, a do firm zarejestrowanych w rajach podatkowych.

W przypadku Usmanowa było o tyle łatwiej, że śledztwo w jego sprawie prowadzono ze względu na podejrzenia przestępstw podatkowych, a nie tylkoz powodu sankcji.

Rosyjskie majątki

W marcu analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali, że wśród osób objętych sankcjami w tym roku znajduje się 16 rosyjskich oligarchów, których majątek wart jest łącznie ponad 100 miliardów dolarów. Dokładną wartość trudno jednoznacznie ocenić.

