Rynki czekają na decyzję Banku Japonii

W Stanach Zjednoczonych nie było wczoraj sesji na Wall Street. Amerykanie świętowali dzień Martina Luthera Kinga. Tym samym również na rynku walutowym niewiele się dzieje. Para EUR/USD po raz kolejny wspięła się powyżej 1,0860 ale ruch jak na razie okazał się krótkotrwały.

Euro rośnie

Obecnie notowania wskazują 1,0826. Od kilkunastu godzin na rynku głównej pary walutowej mamy wąską konsolidację. Rynek czeka na kolejny impuls. Mocne wzrosty EUR/USD na przestrzeni ostatnich tygodni sugerują, że wielkimi krokami zbliża się korekta techniczna Dziś poznamy nieco więcej danych makro. O 8:00 Niemcy zaprezentowały inflację CPI oraz HICP, które wypadły w punkt z oczekiwaniami (8,6 proc. oraz 9,6 proc, r/r).

Stany Zjednoczone opublikują indeks NY Empire State. Dodatkowo John Williams przemówi w godzinach wieczornych naszego czasu. Środa zapowiada się nieco bardziej interesująco. Strefa euro poda ostateczny wynik wskaźnika HICP za grudzień (tu raczej żadnej niespodzianki nie będzie). Dla USA zaprezentowany zostanie wskaźnik cen producentów (PPI) oraz sprzedaż detaliczna, która pokaże, jak silni są aktualnie konsumenci.

Dodatkowo poznamy Beżową Księgę. Głos zabierze Patrick Harker, Esther George, James Bullard, Raphael Bostic oraz Lorie Logan – przedstawiciele Fed. Być może poznamy kolejne opinie na temat decyzji w sprawie stóp procentowych, która już 1 lutego. Notowania EUR/USD zostały „zawieszone” ponad poziomem 1,08 i jak na razie brak rozstrzygnięcia co dalej.

Co zrobi Bank Japonii

Skala ostatnich wzrostów z 1,05 do blisko 1,0870 sugeruje, że w krótkim terminie powinniśmy zobaczyć techniczną korektę spadkową przynajmniej w okolice 1,0720 – tam wypadają grudniowe szczyty. Najważniejsza w tym tygodniu wydaje się być środa i to prawdopodobnie tego dnia otrzymamy odpowiedź na pytanie, co dalej z główną parą walutową. Tematem, o którym coraz więcej się mówi, jest decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych.

Decydenci raczej nie zmienią poziomu kosztu pieniądza, ale możliwe jest, że bank ponownie zwiększy dotychczasowy limit rentowności obligacji 10-letnich. Aktualnie górna granica to 0,5 proc. Zmiana z poziomu 0,25 proc. nastąpiła w grudniu.

Przypomnijmy, że BoJ prowadzi politykę kontroli krzywej rentowności obligacji. Ostatnie zmiany oficjalnie zostały określone jako ruch, który nie należy traktować jako element normalizacji polityki pieniężnej. Rynek jednak odebrał to jako krok w kierunku zacieśniania monetarnego. W konsekwencji jen umacnia się regularnie.

Ruch aprecjacyjny względem dolara trwa od drugiej połowy października. Para USD/JPY spadła w tym czasie z poziomu 151,70 do 127,50. Dziś rano poznaliśmy dane na temat kondycji chińskiej gospodarki w IV kwartale. PKB wzrósł o 2,9 proc. r/r, to oznacza wynik znacznie wyższy niż szacunki.

Zaskoczenie na plus wynikało z wyższej konsumpcji. Obecna wysoka fala zakażeń na covid na początku tego roku z pewnością wpłynie na słaby wynik w I kwartale. Rezygnacja z polityki „zero-covid” daje jednak nadziej, że w kolejnych miesiącach aktywność gospodarcza wróci na normalne tory.

