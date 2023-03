Deficyt budżetowy. Premier podaje najnowsze dane

Deficyt budżetowy wyniósł w 2022 roku 12,4 mld złotych. Z kolei deficyt finansów publicznych około 3 proc. PKB – Wynik zaskoczył bardzo pozytywnie. W tym wyniku zawiera się cała seria dodatków osłonowych – powiedział premier.

– Mamy bardzo stabilną sytuację finansów publicznych – dodał.

Wzrost wpływów budżetowych

Jak mówi premier Morawiecki, wzrost wpływów budżetowych i tym samym zmniejszenie deficytu to efekt sprawnej polityki w zakresie ściągalności podatków. Chodzi przede wszystkim o walkę z mafiami VAT-owskimi. Podkreślił, że między 2016 a 2023 wpływy z VAT wzrosły o 163,2 mld zł, czyli o 132,5 proc. Z kolei wpływy z podatku CIT w tym samym czasie wzrosły o 62,5 mld zł, czyli o 190,1 proc.

Morawiecki przypomniał, że w 2023 roku wprowadzono „ogromne programy wsparcia, które w roku 2022 r. dotarły do chyba wszystkich mieszkańców, poprzez obniżkę podatku VAT na wszystkie podstawowe artykuły żywnościowe do zera, obniżkę, którą utrzymujemy cały czas w roku 2023”. Dodał, że rząd obniżył też VAT na paliwa, gaz, energię cieplną i elektryczną, oraz akcyzę. Jak podkreślił, był to „wielki ubytek w finansach publicznych”.

– Zwiększamy wydatki, obniżamy podatki, zostawiamy więcej pieniędzy w portfelach Polaków, ale robimy to, ponieważ konsekwentnie zwiększamy wpływy podatkowe. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego zwiększone wydatki nie zagrażają stabilności finansów publicznych Polski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Deficyt niższy niż zakładano

Według rządowej prognozy deficyt budżetowy w 2022 roku miał wynieść maksymalnie 29,9 mld złotych. W uzasadnieniu projektu budżetu na 2023 rok wskazał, że przewiduje, iż deficyt budżetu państwa w 2022 będzie niższy – niż wcześniej zakładano – i wyniesie ok. 23 mld zł.

Na początku stycznia minister finansów Magdalena Rzeczkowska informowała, że deficyt może być niższy, niż zakładano. Nie podała jednak konkretnych liczb.

