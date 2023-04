Miliarder Richard Branson po raz drugi pojechał do Kijowa. Zatrzymał się też w Buczy

Brytyjski miliarder sir Richard Branson spotkał się w poniedziałek 10 kwietnia z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełeńskim, by porozmawiać o współpracy w ramach oficjalnej ukraińskiej platformy crowdfundingowej UNITED24. Branson został ambasadorem projektu. Warto podkreślić, że spotkanie nie odbyło się na łączach online, lecz miliarder podjął trud związany z podróżą do ukraińskiej stolicy.

Branson wziął udział w otwarciu specjalnej kuchni dobroczynnej

Dziękując brytyjskiemu biznesmenowi za wsparcie, Zełeński powiedział: „To bardzo ważne, aby znane i wpływowe osobistości nadal dołączały do tej platformy. Jednym z naszych kluczowych zadań jest utrzymanie uwagi świata na wojnie Rosji z Ukrainą, która trwa już ponad rok”.

Przed dotarciem na spotkanie z prezydentem założyciel Virgin Mobile pojechał do podkijowskiej Buczy – miasta, które stało się przerażającym symbolem rosyjskiego okrucieństwa wobec ludności cywilnej. Bransonowi towarzyszył amerykański filantrop Howard Buffett, który zobowiązał się sfinansować wydawanie posiłków dzieciom w placówkach oświatowych w Buczy, Borodiance i Niemiszajewie.

W uroczystej inauguracji kuchni wziął udział także burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ołeksij Kułeba i pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełeńska.

„Każdego dnia będzie tu gotowanych ponad 10 000 gorących posiłków dla naszych dzieci. Podobne miejsce zostanie uruchomione obwodzie charkowskim również przy wsparciu pana Howarda” – napisał burmistrz Buczy na Telegramie.

Było to drugie spotkanie Brensona z prezydentem Ukrainy. Do pierwszego doszło w czerwcu 2022 roku, a więc zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji.

Czym jest platforma UNIRTED24?

UNITED24 to oficjalna platforma do zbiórek funduszy dla Ukrainy uruchomiona przez prezydenta Zełeńskiego w 2022 roku. Ma usprawnić zbieranie darowizn na wsparcie Ukraińców oraz zapewnić przejrzystą dystrybucję środków. Osoby i instytucje, które chcą wesprzeć kraj, nie muszą wpłacać pieniędzy przez pośredników – nie zawsze uczciwych – ale mogą to zrobić bez dodatkowej prowizji poprzez oficjalny serwis.



