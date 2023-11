Nieruchomości wywindowały chińską gospodarkę. Teraz ją zatopią

W zeszłym miesiącu załamanie na rynku nieruchomości w Chinach pogłębiło się, co oznacza, że pomimo niedawnych interwencji rządu druga co do wielkości gospodarka świata w dalszym ciągu boryka się z trudnościami. Opublikowane w czwartek dane Narodowego Biura Statystycznego wykazały, że ceny nowych domów w 70 miastach spadły od września do października o 0,4 proc. Według Bloomberga jest to piąty miesiąc z rzędu spadek cen i najbardziej gwałtowny spadek miesiąc do miesiąca od lutego 2015 r.

Kryzys na rynku nieruchomości

Tymczasem ceny istniejących domów spadły w październiku o 0,6 proc., jak wynika z czwartkowych danych, najwięcej od dziewięciu lat. Według danych Cato Institute, prywatna własność nieruchomości stanowi jedną czwartą całkowitego produktu krajowego brutto Chin i prawie 70 proc. całego majątku gospodarstw domowych.

Oznacza to, że spadek cen domów był głównym hamulcem dla gospodarki. Wzrost gospodarczy w Chinach osłabł w pierwszej połowie 2023 r., po czym odbił, przekraczając oczekiwania za trzeci kwartał, a Pekin w dalszym ciągu boryka się z szeregiem innych problemów, w tym deflacją, gwałtownie rosnącym bezrobociem młodych i gwałtownym spadkiem eksportu.

Sytuację pogorszył pozornie niekończący się kryzys zadłużeniowy, który postawił dwóch największych deweloperów w kraju na skraju upadku, a zarówno Evergrande, jak i Country Garden nie spłacały obligacji w ostatnich latach.

Największy deweloper na skraju bankructwa

Evergrande jest przykładem tego, jak branża, która przez dziesięciolecia przyczyniała się do boomu gospodarczego Chin, stała się słabym punktem.

Firma została założona w 1996 roku i zbudowała ogromne kompleksy mieszkaniowe w śródmiejskich dzielnicach, co pomogło przyspieszyć odejście Chin od socjalistycznej gospodarki rolnej. Ostatecznie rozszerzyła swoją działalność poza branżę nieruchomości, tworząc osobne podmioty sprzedające wodę butelkowaną i samochody elektryczne, a w 2010 roku kupiła chiński klub piłkarski, który stał się odnoszącą największe sukcesy drużyną w kraju.

Jednak trwające od 2020 r. rządowe ataki na pożyczki deweloperów sprawiły, że niegdyś gigant zaczął szukać gotówki i w przyszłym miesiącu grozi mu likwidacja, jeśli nie przedstawi akceptowalnego planu restrukturyzacji zadłużenia. Całkowita wycena Evergrande osiągnęła najwyższy poziom ponad 50 miliardów dolarów w październiku 2017 r., ale według danych CompaniesMarketCap od rozpoczęcia tej czystki spadła do zaledwie 3 miliardów dolarów, a jej założyciel, Hui Ka Yan, został zatrzymany na początku tego roku pod zarzutem popełnienia przestępstw finansowych.

