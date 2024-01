10 powodów, dla których CPK powinien powstać. Były premier wylicza

Były premier postanowił odnieść się do niedzielnej debaty w TVP Info na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po emisji sieć zalała fala negatywnych komentarzy. Widzowie zarzucali stacji przede wszystkim brak obiektywizmu. W dyskusji dominował jednostronny przekaz, że pomysł budowy nowego lotniska nie ma kompletnie sensu.

– Wczorajsza, krótka dyskusja na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w TVP Info miała wywołać wątpliwości oraz podważyć lata pracy rządu Prawo i Sprawiedliwość i wysiłek tysięcy specjalistów nad jednym z kluczowych dla nas wszystkich megaprojektów rozwojowych. – odniósł się do programu Mateusz Morawiecki na swoim Facebooku.

10 powodów za budową CPK

Zaraz potem podał 10 powodów, dlaczego plan budowy CPK warto realizować.

– Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko inwestycja infrastrukturalna, ale przede wszystkim strategiczne posunięcie, które ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej w bardzo wielu obszarach. – napisał Morawiecki

O jakie obszary chodzi? Tutaj były premier zaczął wyliczać punkt po punkcie:

Logistyki – umożliwiając szybsze i efektywniejsze połączenia z resztą świata. Infrastruktury – zapewni nowe drogi, linie kolejowe i energetyczne, znacząco usprawniając transport krajowy i międzynarodowy. Gospodarki – przyczyni się do wzrostu PKB Polski i regionu, tworząc nowe miejsca pracy i przyciągając inwestorów. Obronności i bezpieczeństwa – w przypadku konfliktu dobrze rozwinięta infrastruktura logistyczna jest kluczowa dla obrony Polski i Europy. CPK zwiększy nasze możliwości obronne i współpracę z sojusznikami z NATO, co podkreśla wielu ekspertów i wojskowych. Wizerunku – projekt ten umocni pozycję Polski jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej, pokazując nasze ambicje i możliwości. Współpracy międzynarodowej, wyrównywania szans rozwojowych w UE – CPK przyczyni się do rozwoju regionu, tworząc efekt synergii dla naszej części Europy, wzmacniając współpracę i wymianę handlową. Kultury, turystyki i edukacji – dziesiątki milionów nowych podróżnych rocznie to szansa na zetknięcie się ludzi z całego świata z polską kulturą, kuchnią, językiem i historią. Z pewnością wielu tu wróci! CPK to korzyści dla wszystkich Polaków- krótsze i wygodniejsze podróże, większa dostępność połączeń lotniczych i kolejowych, nowe miejsca pracy. Ochrona środowiska – nowoczesne rozwiązania transportowe, najnowocześniejsze technologie, energooszczędność i krótszy czas dojazdu, przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2, wspierając cele klimatyczne. CPK to przede wszystkim długoterminowa perspektywa i inwestycja w przyszłość nas wszystkich, zapewniająca trwały rozwój i bezpieczeństwo.

Bez rozwoju transportu nie będzie KPO?

– Tymczasem nawet manifestacyjnie życzliwa wobec premiera Tuska Komisja Europejska przekazała, że bez „kompleksowego planowania transportu” jego rząd nie ma co liczyć na KPO. Zegar tyka, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Wygląda więc na to, że nowy rząd ma plan tylko na zwijanie polskiego transportu. – twierdzi były premier.

Jego zdaniem, w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy, Polska potrzebuje śmiałych i przemyślanych decyzji. – Nie pozwólmy, aby krótkowzroczna krytyka zaciemniła obraz tego, co możemy osiągnąć razem jako naród. Nie dajmy sobie wmówić, że skoro jest lotnisko w Berlinie i port w Hamburgu, a elektrownie jądrowe we Francji, to w Polsce ich nie potrzebujemy. – tłumaczył Morawiecki.

Swój wpis skończył słowami, że w polityce liczy się wytrwałość. Odwaga do kontynuowania. Śmiałość posiadania wielkich wizji. I skuteczność ich realizacji. A ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.

