Warszawa przeinwestowała? Z tej stacji metra korzysta garstka pasażerów

Średnio z obu linii metra korzysta ponad 700 tys. pasażerów dziennie. Najpopularniejszą stacją, jeżeli chodzi o uśrednioną liczbą wejść i wyjść, jest Centrum, a po uwzględnieniu łącznika przesiadkowego – Świętokrzyska. Najmniejszą popularnością cieszy się stacja Zacisze na trasie M2.

To jedna z trzech stacji zlokalizowanych na Targówku, znajduje się pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną. W okolicy dominują domki jednorodzinne i tym można tłumaczyć fakt, że w dzień powszedni ze stacji Zacisze korzysta średnio 1 747 osób, w soboty – 1 087 osób, a w niedziele – 898 osób. Łączna liczba korzystających we wrześniu wyniosła 45 527, co daje 0,29 proc. udziału w całej siatce.

Metro w Warszawie. Najmniej oblegana stacja

Zarząd Transportu Miejskiego co jakiś czas powtarza pomiary ruchu i każdy kolejny potwierdza, że Zacisze cieszy się zainteresowaniem w granicach błędu statystycznego. Dla porównania: najmniej obleganą stacją na trasie M1 są Stare Bielany z wynikiem na poziomie 181 949 pasażerów. Różnica jest kolosalna. Drugą najmniej uczęszczaną stacją na linii „starego” metra jest Marymont – 199 789 korzystających dziennie.

Najbardziej oblegana na obu liniach jest Świętokrzyska (C11 Świętokrzyska w tym łącznik M1-M2: 1 255 023 korzystających; A14 Świętokrzyska w tym łącznik M2-M1: 1 118 004 korzystających), a tuż za nią Centrum (1 053 622 korzystających). Na M2 duże grupy pasażerów przyciąga natomiast Dworzec Wileński (659 780 korzystających).

W przypadku metra Zacisze urzędnicy zdecydowanie pomylili się w szacunkach. Już na etapie jej projektowania pojawiły się liczne głosy, że to chybiona inwestycja i wystarczą autobusy, które dowiozą pasażerów do najbliższej stacji metra. A tych w okolicy nie brakuje, bo w 2022 roku otwarte zostały w sumie trzy stacje na Targówku. Od kolejnej – Kondratowicza – Zacisze położone jest zaledwie 1,5 km. Budowa trzech stacji na Targówku kosztowała 1,4 mld zł.

