Panele słoneczne bardziej opłacalne. Nowe regulacje

Polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), wprowadzając znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na korzyści finansowe prosumentów – osób i firm produkujących oraz konsumujących energię z odnawialnych źródeł, takich jak panele słoneczne. Nowe regulacje mają poprawić rentowność inwestycji oraz uprościć procedury administracyjne.

Wzrost depozytów i nowe opcje rozliczeniowe

Jedną z kluczowych zmian jest podniesienie wartości depozytów za energię oddaną do sieci o współczynnik 1,23 dla prosumentów, którzy podłączyli swoje instalacje po 31 marca 2022 roku. Dzięki temu osoby te będą mogły odzyskać do 30% wartości depozytu, co ma zwiększyć ich zyski o około 25%. Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że nowe przepisy mają na celu uczynienie fotowoltaiki i innych form OZE bardziej opłacalnymi.

Nowelizacja ustawy daje prosumentom, którzy zarejestrowali się przed 1 lipca 2024 roku, możliwość wyboru jednego z dwóch modeli rozliczeniowych:

RCE (Rynkowa Cena Energii) – oparty na bieżących cenach energii na rynku. RCEm (Rynkowa Cena Energii miesięczna) – kalkulujący średnią cenę miesięczną.

Dzięki temu rozwiązaniu prosumenci mogą dostosować model do swoich potrzeb i schematów zużycia energii. Nowe przepisy przewidują także uproszczenie mechanizmów korekcyjnych w modelu RCEm – zmniejszono progi korekcyjne z 0,1% do 2%, co ma obniżyć koszty i ułatwić proces wyliczeń.

Ulgi dla przedsiębiorstw i usprawnienie procedur

Ustawa wprowadza również ulgi dla firm wysokoenergetycznych, oferując im możliwość zmniejszenia kosztów zużycia energii nawet o 85%. Ma to wspierać przedsiębiorstwa w transformacji na bardziej ekologiczne źródła energii.

Dodatkowo uproszczono procedury administracyjne:

Termin zatwierdzania podłączeń energetycznych skrócono do 45 dni ,

, Czas wydania pozwoleń na budowę ograniczono do 30 dni.

To rozwiązanie ma na celu przyspieszenie realizacji nowych projektów energetycznych, co jest szczególnie istotne w kontekście problemów polskiego sektora energetycznego.

Czytaj też:

Zmiany w uldze termomodernizacyjnej. Te urządzenia znikną z listyCzytaj też:

Śląsk po węglu. „Rozwiązań jest bardzo dużo, trzeba zacząć je wdrażać”