Kursy walut 24 czerwca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Narodowy Bank Polski jak co dzień roboczy opublikował średnie kursy walut. We wtorek, 24 czerwca 2025 roku, kurs euro wynosił 4,2604 zł, wobec 4,2727 zł dzień wcześniej. To oznacza spadek o 0,0123 zł. Niewielką zwyżkę zanotował natomiast funt szterling, którego wartość wzrosła z 4,9918 zł do 4,9984 zł.

Spadek wartości franka

Wśród popularnych walut zauważalny spadek odnotował frank szwajcarski – z 4,5495 zł do 4,5294 zł, a także dolar amerykański, którego kurs obniżył się o 0,0459 zł – z 3,7212 zł do 3,6753 zł. Hrywna ukraińska straciła na wartości, spadając z 0,0889 zł do 0,0879 zł.

W tabelach NBP pojawiły się także notowania mniej popularnych walut. Dolar australijski wzrósł z 2,3825 zł do 2,39 zł, a nowozelandzki zyskał jeszcze więcej – z 2,2006 zł do 2,2134 zł. Z kolei dolar kanadyjski spadł z 2,7007 zł do 2,6795 zł.

Zauważalna była również przecena walut azjatyckich. Chiński yuan obniżył wartość z 0,5176 zł do 0,5121 zł, a dolar Hongkongu spadł z 0,474 zł do 0,4682 zł. Spadki zanotowały również peso meksykańskie, lira turecka, bat tajski, ringgit malezyjski oraz lej rumuński.

Spośród walut europejskich na minusie znalazły się m.in. korona duńska (0,5728 zł → 0,5711 zł), korona norweska (0,366 zł → 0,3643 zł) i lew bułgarski (2,1846 zł → 2,1783 zł). Na plusie – nieznacznie – znalazła się korona szwedzka, która zyskała 0,0017 zł i kosztuje obecnie 0,3846 zł.

Wahania kursów

Wzrosty zanotowały również: nowy izraelski szekel (z 1,072 zł do 1,081 zł), jen japoński (z 0,02521 zł do 0,025329 zł) oraz południowokoreański won (z 0,002683 zł do 0,002707 zł). Wśród walut z największym wzrostem warto wymienić także rand południowoafrykański (0,2062 zł → 0,2076 zł).

Wahania kursów walut zależą od wielu czynników – w tym sytuacji politycznej i gospodarczej, stóp procentowych oraz bilansu handlowego kraju. Zmiany notowań mogą mieć znaczenie dla importerów, eksporterów, a także osób inwestujących w waluty.

