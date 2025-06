Ministerstwo likwiduje uciążliwy obowiązek. Przedsiębiorcy odetchną

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje znaczące uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców. Obecnie obowiązujące regulacje nakładają na płatników składek obowiązek przechowywania przez pięć lat papierowych wersji zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, jeśli zostały one przesłane do ZUS elektronicznie. Wymóg ten wynika z art. 36 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmiana w przepisach

Nowy projekt ustawy, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada likwidację tego obowiązku. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, przechowywanie fizycznych dokumentów z podpisem osoby zgłaszanej uznawane jest za zbędne, ponieważ dane te są już zapisane w systemach zarówno ZUS, jak i samych płatników. Taki stan rzeczy powoduje, że osobna archiwizacja traci sens.

Autorzy projektu podkreślają, że również Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie widzi przeciwwskazań do rezygnacji z tego wymogu. Zdaniem ZUS, zmiana nie wpłynie negatywnie na realizację ustawowych zadań, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia biurokratycznych obciążeń dla przedsiębiorców. Oznacza to ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i ograniczenie kosztów związanych z gromadzeniem dokumentacji papierowej.

Przepisy przejściowe

Projekt przewiduje również przepis przejściowy. Na jego podstawie przedsiębiorcy, którzy przed wejściem nowych przepisów byli zobowiązani do przechowywania pisemnych zgłoszeń z podpisem, zostaną z tego obowiązku zwolnieni od dnia wejścia ustawy w życie.

Ministerstwo proponuje, by ustawa zaczęła obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Jeśli projekt zostanie przyjęty, przedsiębiorcy będą mogli szybciej i łatwiej zarządzać dokumentacją zgłoszeniową bez konieczności gromadzenia papierowych wersji.

Czytaj też:

Staż pracy po nowemu. Sprawdź, co będzie wliczaneCzytaj też:

ZUS wypłaca 800 plus. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy