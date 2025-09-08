Koniec dziedziczenia mieszkań komunalnych. Rząd szykuje rewolucję

Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowuje przepisy, które zakończą możliwość dziedziczenia prawa najmu lokali komunalnych. Wiceminister odpowiedzialny za politykę mieszkaniową, Tomasz Lewandowski, w rozmowie z Interią podkreślił, że celem zmian jest wprowadzenie bardziej sprawiedliwych zasad zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Szczegółowe założenia reformy mają zostać zaprezentowane we wrześniu.

Niesprawiedliwe rozwiązanie

Zdaniem Lewandowskiego obecne regulacje nie zapewniają równości, gdyż pozwalają na korzystanie z preferencyjnych czynszów osobom, które dziedziczą prawo do najmu, niezależnie od ich sytuacji materialnej. – Nie jest sprawiedliwe, że jeśli nasi rodzice mieli szczęście dostać lokal komunalny, to my płacimy jedynie 1/4 lub 1/5 czynszu rynkowego – powiedział wiceminister.

Resort podkreśla, że celem zmian jest bardziej sprawiedliwy podział zasobów i zapewnienie dostępu do tanich mieszkań osobom, które rzeczywiście tego potrzebują. Dlatego dziedziczenie prawa najmu ma zostać wyeliminowane, a zasady korzystania z mieszkań komunalnych zostaną ujednolicone.

Zmiana w przepisach

Nowelizacja przepisów ma objąć także kwestie zaległości czynszowych. Jak zaznaczył Lewandowski, nowe regulacje umożliwią samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz TBS-om podejmowanie skuteczniejszych działań wobec lokatorów, którzy nie regulują opłat.

W planach resortu znajdują się również rozwiązania pozwalające na weryfikację sytuacji dochodowej najemców mieszkań komunalnych. Równolegle przygotowywane są projekty ustaw związanych ze spółdzielniami mieszkaniowymi i własnością lokali. Według wiceministra, działania te tworzą spójną strategię, która ma zostać szczegółowo przedstawiona w połowie września.

Rząd liczy, że zmiany w prawie pozwolą na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów mieszkaniowych i skierowanie pomocy do osób najbardziej jej potrzebujących.

