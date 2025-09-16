Ponad 52 tys. zł na start firmy. Oto zasady nowej dotacji

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniły zasady wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Urzędy pracy mogą obecnie przyznać nawet ponad 52 tys. zł dotacji na otwarcie firmy, jednak dostęp do środków ma ściśle określona grupa osób.

Dla kogo dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać m.in. osoby bezrobotne, absolwenci centrów i klubów integracji społecznej, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy nie wykonują innej pracy zarobkowej. Podstawą uzyskania wsparcia jest umowa zawarta pomiędzy starostą (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy) a beneficjentem.

Wysokość dotacji uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Przepisy określają, że maksymalna kwota nie może przekroczyć sześciokrotności tego wskaźnika. W drugim kwartale 2025 r. średnia pensja wyniosła 8 748,63 zł, co oznacza, że wsparcie może sięgnąć 52 tys. zł. Ostateczna suma przyznawana wnioskodawcy określana jest jednak indywidualnie w umowie.

Warunki

Kandydaci muszą spełniać szereg warunków. Dotacji nie otrzyma osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziła działalność gospodarczą lub ją zawiesiła. Wykluczone są również osoby skazane w ostatnich dwóch latach za przestępstwa gospodarcze, skarbowe lub fałszywe zeznania, a także ci, którzy korzystali już wcześniej z bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Wniosku nie można również złożyć jednocześnie u dwóch starostów.

Beneficjenci muszą zobowiązać się do prowadzenia firmy przez co najmniej 12 miesięcy, bez zawieszenia działalności dłuższego niż pół roku. Niewykorzystane środki trzeba zwrócić, a rozliczenie dotacji jest obowiązkowe. W tym czasie nie można też podejmować innego zatrudnienia.

Umowy wymagają dodatkowych zabezpieczeń, których formę określają urzędy pracy w ogłaszanych naborach. Starosta może odmówić przyjęcia proponowanego zabezpieczenia, jeśli uzna je za niewystarczające.

Dotacje z urzędu pracy mają wspierać przedsiębiorczość i aktywizację zawodową, jednak wymagają od wnioskodawców nie tylko spełnienia warunków formalnych, ale i gotowości do konsekwentnego prowadzenia działalności przez określony czas.

