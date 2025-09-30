Inflacja w Polsce. Jest lepiej niż oczekiwano
Inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. rok do roku - wynika ze wstępnych szacunków GUS. To mniej niż oczekiwali eksperci.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku. Identyczny odczyt odnotowano w sierpniu, podczas gdy w lipcu było to 3,1 proc.

We wrześniu 2025 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe r/r o 2,9% (wskaźnik cen 102,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniły się (wskaźnik cen 100,0) – czytamy w komunikacie GUS.

Przedstawione dziś dane dotyczące wrześniowej inflacji są nieco lepsze niż oczekiwali eksperci. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się wzrostu cen o 3 proc. rok do roku.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w mijającym miesiącu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły względem września ubiegłego roku o 4,2 proc. Z kolei ceny nośników energii poszły w górę o 2,4 proc. Tradycyjnie odnotowano obniżkę, tym razem o 4,9 proc. rok do roku w zakresie cen paliw do prywatnych środków transportu

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu poznamy w połowie października.

