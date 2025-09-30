Inflacja w Polsce. Jest lepiej niż oczekiwano

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku. Identyczny odczyt odnotowano w sierpniu, podczas gdy w lipcu było to 3,1 proc.

– We wrześniu 2025 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe r/r o 2,9% (wskaźnik cen 102,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniły się (wskaźnik cen 100,0) – czytamy w komunikacie GUS.

Przedstawione dziś dane dotyczące wrześniowej inflacji są nieco lepsze niż oczekiwali eksperci. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się wzrostu cen o 3 proc. rok do roku.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w mijającym miesiącu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły względem września ubiegłego roku o 4,2 proc. Z kolei ceny nośników energii poszły w górę o 2,4 proc. Tradycyjnie odnotowano obniżkę, tym razem o 4,9 proc. rok do roku w zakresie cen paliw do prywatnych środków transportu

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu poznamy w połowie października.

Wkrótce więcej informacji