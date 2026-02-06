Fatalne wieści z Niemiec. Tak źle nie było od 12 lat

Koniec tygodnia przyniósł rozczarowujące dane dotyczące produkcji przemysłowej w Niemczech. Z liczb, które przytacza Business Insider Polska wynika, że w ostatnim miesiącu 2025 roku odnotowano spadek o 1,9 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Tymczasem eksperci spodziewali się spadku zaledwie o 0,3 proc. Dane za listopad zostały zrewidowane w dół z 0,8 proc. do 0,2 proc.

Niemcy. Produkcja przemysłowa w dół

Grudniowy spadek był spowodowany głównie słabszą produkcją w przemyśle motoryzacyjnym i wytwórczym. Dzisiejsze dane oznaczają, że po trzech miesiącach wzrostu z rzędu niewielkie ożywienie w niemieckim przemyśle ponownie się zatrzymało.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa spadła o 0,6 proc. rok do roku, podczas gdy spodziewano się wzrostu o 1,9 proc. – Dane o produkcji odzwierciedlają trudności i opóźnienia w realizacji rosnących zamówień. Może to wynikać z ograniczeń biurokratycznych (procedury przetargowe) lub podażowych w gospodarce (niedobory wykwalifikowanych pracowników) — tak dzisiejsze dane komentują ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu.

Bezrobocie w Niemczech. Tak źle nie było od 12 lat

To nie jedyne złe wiadomości, jeśli chodzi o sytuację u naszych zachodnich sąsiadów. Z najnowszych danych przekazanych przez Federalną Agencję Pracy wynika, że w styczniu br. liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła 3 miliony. Ostatnio tak wysoki poziom dla tego miesiąca zanotowano w 2014 roku, czyli 12 lat temu. W porównaniu z grudniem 2025 roku przybyło 177 tys. osób bez pracy. Stopa bezrobocia w Niemczech wyniosła w styczniu 6,6 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w relacji miesiąc do miesiąca.

Cytowana przez serwis dw.com szefowa Federalnej Agencji Pracy Andrea Nahles wskazuje, że wzrost bezrobocia wynika „z przyczyn sezonowych”. Ostatnio liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła próg trzech milionów w sierpniu 2025 roku. Wcześniej przez ponad dziesięć lat utrzymywała się poniżej tego poziomu.

Czytaj też:

Rośnie bezrobocie wśród młodych. „Najłatwiej tracą pracę”Czytaj też:

Polacy wiceliderem w UE. Są najświeższe dane