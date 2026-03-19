Tyle zarabialiśmy w lutym. Jest się z czego cieszyć?

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym br. 9135,69 zł. To wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

twitter

Wynagrodzenia w lutym. „9" niezagrożona

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w relacji do stycznia o 1,5 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali nie tylko więcej niż w lutym zeszłego roku, ale też więcej niż w pierwszym miesiącu 2026 roku.

Warto również przypomnieć, że w grudniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9583,31 zł brutto, co oznaczało przekroczenie granicy 9500 zł, zaledwie miesiąc po przekroczeniu poziomu 9000 zł. W styczniu bariera ta została utrzymana, ale nieznacznie (odnotowano wówczas 9002,47 zł brutto). Jak widać teraz nastąpiło odbicie, choć do grudniowego wyniku daleko. Trzeba jednak pamiętać, że ostatni miesiąc 2025 roku to czas dodatkowych wypłat, w tym m.in. premii świątecznych czy nagród z okazji Dnia Górnika.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż luty był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w lutym wyniosła zaledwie 2,1 proc.

GUS poinformował dziś również, że w lutym przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6398,1 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

