Czesi zyskują sojusznika ws. Turowa. Komisja Europejska dołącza do skargi

Sprawa kopalni Turów wciąż pozostaje nierozwiązana – polski rząd twierdził, że czeka na stanowisko Czech w sprawie oferty polubownego rozwiązania sporu. Czesi już wcześniej otrzymali pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska ma czasowo wstrzymać wydobycie w kopalni (jednym z głównym zarzutów Pragi jest to, że wydobycie przyczynia się do opadania wód gruntowych po stronie czeskiej).

Czechy po kilkunastu dniach od ogłoszenia orzeczenia TSUE oznajmiły, że chcą, aby Polska płaciła 5 mln euro za każdy dzień działania kopalni. Wcześniej polski rząd zadeklarował, że nie zamierza wykonywać orzeczenia TSUE.

W środę 9 czerwca RMF FM poinformowało, że w sprawę zaangażowała się Komisja Europejska. Rzeczniczka KE przekazała rozgłośni: „Komisja złożyła dziś wniosek o przyłączenie się po stronie Czech przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie C-121/21 Czechy przeciwko Polsce” (sprawa Turowa – red.).

– To przede wszystkim wzmacnia przed TSUE pozycję Pragi i jej argumentację – twierdzi źródło RMF FM w Brukseli.

Jeszcze przed tym, gdy Czechy złożyły skargę na działania Polski do TSUE, kwestia Turowa trafiła właśnie do Komisji Europejskiej (zanim sprawa trafi do TSUE, to według traktatów musi rozpatrzeć ją właśnie KE). „Komisja już wówczas stwierdziła nawet, że Polska popełniła także pewne naruszenia unijnego prawa, co do których Czechy nie odniosły się w swojej skardze. Chodzi o naruszenia dotyczące dyrektywy środowiskowej. To jest jednak odrębna procedura, którą KE zamierza prowadzić wobec Polski” – pisze RMF FM.

Spór o kopalnię Turów. MAP i MSZ umywają ręce, KPRM również. Zgodnie wskazują jeden resort