Transformacja energetyczna. Rząd szykuje ogromne podwyżki dla związkowców

Polską energetykę czekają duże zmiany. Powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), które skupi wszystkie tzw. aktywa węglowe, czyli elektrownie na węgiel kamienny i brunatny oraz kopalnie węgla brunatnego.

Trwa ustalanie szczegółów oraz rozmowy ze związkowcami ze spółek energetycznych.

– W kwestii NABE jesteśmy na etapie konsultacji ze stroną społeczną. Rozmawiamy ze związkami zawodowymi ze spółek energetycznych. Po wypracowaniu pewnej zgody co do warunków do przyjęcia dla obu stron, proces wejdzie w fazę realizacji – powiedział przed kilkoma dniami Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, które jest odpowiedzialne za cały projekt.

Radio ZET poinformowało, że jedno z postanowień umowy przewiduje, że szefowie związków mieliby otrzymywać potrójną pensjęoraz 20-procentowy dodatek do wypłaty w czasie, gdy nie pracują, a pełnią jedynie funkcje związkowe.

Nie wszyscy związkowcy są zainteresowani przywilejami

Ta hojna oferta nie wszystkim związkowcom się podoba.

– Przedstawiciele strony społecznej muszą pamiętać, że takie zapisy, które im gwarantują dobre życie, będą bardzo szybko wykorzystane przez stronę przeciwną. Czyli nie będziemy się skupiać na zagrożeniach, tylko na własnych uposażeniach – powiedział Bogdan Tkocz z „Solidarności” w rozmowie z Radiem ZET.

Z kolei dla pracowników sektora energetycznego przewidziano gwarancje pracy, osłon socjalnych i urlopów przedemerytalnych. Już z samego tytułu podpisania umowy mieliby otrzymać po 10 tys. zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, NABE ma przejąć do czerwca 2022 r. aktywa energetyczne i wydobywcze. Wcześniej zostanie dokonana wycena przejmowanych aktywów.

