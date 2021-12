Władimir Putin ma przekaz dla UE: Uruchomicie Nord Stream 2 to ceny gazu spadną

Ceny gazu na europejskich rynkach rosną w zatrważającym tempie. W głównej mierze jest to efekt polityczno-energetycznej gry, którą od miesięcy prowadzi rosyjski Gazprom. Sterowane zmniejszenie przepływu surowca m.in. gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej. W efekcie wiele krajów sygnalizowało, że ich magazyny świecą pustkami, a to rozkręciło spiralę wzrostu cen.

Nord Stream 2 jest narzędziem politycznym

Od dawna wśród państw członkowskich Unii Europejskiej dość otwarcie mówi się, że gazociąg Nord Stream 2 jest narzędziem politycznym, z którego korzysta Władimir Putin. Na ciekawy aspekt sytuacji zwrócił uwagę w Polskim Radiu Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15. Przypomniał, że tematem pracy doktorskiej prezydenta Rosji, którą obronił w 1997 roku, było to, jak uzależnić Europę Zachodnią od ropy i gazu.

Obecna sytuacja doskonale pokazuje, że przywódca Rosji przeszedł od teorii do praktyki. Przykręcenie kurka z gazem, a co za tym idzie spowodowanie braków na europejskim rynku, jest próbą nacisku na Unię Europejską. Chodzi o przyspieszoną certyfikację drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami.

Nord Stream 2 „ustabilizuje ceny”

Prezydent Rosji nie ustaje w propagandowym przestawianiu projektu Nord Stream 2. Jak twierdzi, pełne uruchomienie gazociągu doprowadzi do ustabilizowania cen w Europie. To jasny znak dla UE, że aby zapanować nad drożyzną i rosnącymi niepokojami społecznymi, musi wydać zgodę na użycie pełnej przepustowości rurociągu. Jednak jeszcze niedawno urzędnicy UE zapewniali, że nie ugną się pod naciskami ze strony Rosji.

– Gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie – powiedział Władimir Putin podczas posiedzenia rządu, które było transmitowane w rosyjskiej telewizji.

