Seria porozumień ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Rodzime firmy z umowami z Westinghouse

Polski rząd zamierza w 2022 roku – najpewniej na jesieni – wybrać technologię, którą wykorzysta w energetyce jądrowej. W grze jest trzech zainteresowanych: francuskie EDF, amerykański Westinghouse oraz koreańskie KHNP.

Wiadomo natomiast, gdzie najprawdopodobniej taka siłownia powstanie – wskazano, że elektrownia miałaby pracować na terenie nadmorskiej gminy Choczewo, w lokalizacji znanej od lat, czyli „Lubiatowo-Kopalino”. W nadchodzących miesiącach poznamy też więcej szczegółów o samych ofertach ze strony firm zainteresowanych kontraktem na polski atom.

Na razie na przedzie są Francuzi, którzy już kilka miesięcy temu ogłosili, ile reaktorów chcą postawić nad Wisłą, opisano kosztorys, padła też kluczowa informacja: francuski rząd pokryje 50 proc. tej inwestycji, jeżeli Polska zdecyduje się na EDF. KHNP ma złożyć swoją ofertę w I kwartale 2022 roku, natomiast w połowie roku karty odkryje Westinghouse.

Porozumienie ws. planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Wszystkie trzy spółki od miesięcy aktywnie działają na rzecz projektu jądrowego – spotykały się z potencjalnymi dostawcami, doszło też do rozmów z lokalną społecznością. 21 stycznia Westinghouse ogłosiło, że wykonało kolejny krok w staraniach o kontrakt. Firma podpisała memorandum o współpracy z dziesięcioma podmiotami z Polski, które dotyczy potencjalnego budowy sześciu reaktorów nad Wisłą. Kluczowe, co pada w informacji o strategicznych porozumieniach jest to, że nie ogranicza się ono jedynie do Polski, a sięga dalej w przyszłość, ponieważ jak czytamy:

„Umowy zostały zawarte bezpośrednio w siedzibach partnerów w Gdańsku oraz w biurze Westinghouse w Warszawie i dotyczą współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Westinghouse w ubiegłym roku, już starając się o kontrakt z Polską, podpisało inną umowę na budowę reaktorów AP1000. Mają powstać na terenie Ukrainy, będzie ich łącznie pięć.

Westinghouse z umową z 10 firmami z Polski

Wśród firm, które podpisały z Westinghouse porozumienie na rzecz długoterminowej współpracy, znalazły się:

Rafako – dostawca rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska z ponad 70-letnim doświadczeniem.

ZKS Ferrum – dostawca żelaznych komponentów i materiałów metalurgicznych m.in. dla branż energetycznej, hutniczej i metalurgicznej.

KB Pomorze – realizuje zadania projektowe i wykonawcze w budownictwie przemysłowym oraz w sektorze rafineryjnym i paliwowo-petrochemicznym w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów instalacji produkcji, przerobu, magazynowania oraz dystrybucji surowców i paliw.

Mostostal Kraków – świadczy usługi w zakresie wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych oraz instalacji urządzeń dla przemysłu.

OMIS – zapewnia kompleksową obsługę projektową inwestycji, generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i energetycznych oraz modernizacje, rozbudowy i remonty systemów energetycznych i przemysłowych.

GP Baltic – jest producentem i dostawcą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla branży wież wiatrowych, onshore i offshore oraz okrętowej skierowanych do międzynarodowych liderów przemysłu.

Protea Group – dostawca suwnic, żurawi i innych urządzeń dźwigowych dla przemysłu.

Polimex Mostostal S.A. – świadczy pełen zakres usług projektowania obiektów energetycznych, realizacji dostaw, robót budowlanych i montażowych.

Fogo – jproducent agregatów prądotwórczych.

Zarmen Group – lider na rynku kompleksowego wykonania inwestycji przemysłowych. W skład grupy wchodzi 13 spółek o szerokim zakresie działalności.

Prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik, cytowany w komunikacie polskiej odnogi firmy, oznajmił: – Chcemy zapewnić Polsce najlepszą technologię na rzecz realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, a także, by zabezpieczyć potrzeby energetyczne polskiej gospodarki.

