Ukraina sprzeda Polsce prąd z elektrowni jądrowej. Ruszył testowy przesył

Prąd z ukraińskiej elektrowni jądrowej Chmielnicki płynie już testowo do Polski. Operator sieci przesyłowej w Ukrainie poinformował o zakończeniu modernizacji mostu energetycznego. Jeszcze niedawno Ukraina miała poważne problemy z zapewnieniem wystarczającego poziomu energii, aby zabezpieczyć własne potrzeby.

Ukraiński prąd z atomu w Polsce

Połączenie biegnie od elektrowni jądrowej Chmielnicki położonej w okolicach Równego w zachodniej Ukrainie do stacji Rzeszów. Powstało ono na bazie nieczynnej od 30 lat linii, którą trzeba było gruntownie przebudować. Modernizację rozpoczęto już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Polegała ona m.in. na zmianie napięcia linii z 750 kV do 400 kV.

Od Rzeszowa do granicy za prace modernizacyjne odpowiadały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a po stronie ukraińskiej, operator Ukrenergo. Prace po stronie polskiej zakończono już w zeszłym roku, ale Ukraińcy oddali swój interkonektor 27 kwietnia. To właśnie od wtedy do Polski płynie testowo prąd z elektrowni Chmielnicki.

– Przetarg organizowany przez PSE dotyczy udostępniania zdolności przesyłowych od stacji elektroenergetycznej Rzeszów do granicy państwa. Osobny przetarg na zdolności na zarządzanej przez siebie części połączenia organizuje Ukrenergo – powiedział dla Business Insider Polska rzecznik prasowy PSE Maciej Wapiński.

– Połączenie Rzeszów-Chmielnicki pracuje synchronicznie i umożliwia przesył energii elektrycznej w obu kierunkach. O jej imporcie lub eksporcie będą decydowali uczestnicy rynku w zależności od cen na poszczególnych rynkach – dodał.

Aukcje na prąd z Ukrainy

Strona ukraińska 13 maja ruszy z pierwszą aukcją dla zainteresowanych zakupem energii z elektrowni Chmielnicki. Podmioty, które wezmą w niej udział, będą mogły korzystać z prądu już od poniedziałku 15 maja.

Na początku czerwca ub. roku minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że polski rząd dąży do jak najszybszego przywrócenia połączenia z Ukrainą z pomocą przebudowanej linii Rzeszów – elektrownia jądrowa Chmielnicki na napięciu 400 kV. Podawała wówczas, że do przebudowy linii z napięcia 750kV na 400 kV może dojść do końca 2022 r.

PSE informowały wcześniej, że w projekcie Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego (PRSP) na lata 2023-2032 operator zakłada przebudowę linii 750 kV na odcinku Rzeszów-Jarosław na napięcie 400 kV. Dodatkowo operator zakłada m.in. budowę stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów-Chmielnicki przełączonej na napięcie 400 kV czy rozbudowę rozdzielni 400 kV w stacji Rzeszów.

