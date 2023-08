Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w końcu pewna. Wpłynął kluczowy wniosek

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła 22 sierpnia do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – poinformowała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Pierwsza elektrownia jądrowa w gminie Choczewo

O lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej mówi się już od ponad dekady, gdy wrócono do pomysłu ewentualnej budowy tego typu siłowni. Przez lata nic się jednak w tej kwestii nie działo. Już wtedy najbardziej prawdopodobnym miejscem była gmina Choczewo w województwie Pomorskim. Chodzi o lokalizację Lubiatowo-Kopalino.

„Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowe o mocy elektrycznej do 3 750 MWe, na obszarze gminy Choczewo, zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Zapewni ona spółce PEJ prawo do terenu niezbędnego dla budowy inwestycji zarówno na lądzie, jak i na morzu. Określi również nieruchomości, które zostaną objęte inwestycją, a także sprecyzuje warunki realizacji inwestycji, w tym techniczne, środowiskowo-konserwatorskie, przeciwpożarowe” – czytamy w komunikacie.

– Złożony dziś wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi kluczowy kamień milowy w działaniach spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach uzyskania wszystkich zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Polski rząd odpowiedzialnie przebudowuje swój miks i system energetyczny, wzmacniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju – skomentowała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jeden z ostatnich kroków do rozpoczęcia budowy

PEJ, jako spółka celowa utworzona do koordynacji procesu budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju, odpowiada za sprawną i terminową realizację inwestycji. Wiąże się to z uzyskaniem wielu wymaganych prawem zgód administracyjnych zezwalających m.in. na dostęp do nieruchomości oraz samą budowę przedsięwzięcia.

Do tej pory Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskały już m.in. decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinię potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa, przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki. Na bardzo zaawansowanym etapie jest także procedura środowiskowa zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazano w materiale.

„W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich. Jako bezpośrednia odpowiedź na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, inwestycja jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich dekadach” – przypomniano także.

