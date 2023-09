VeloBank na sprzedaż. Miliarder zainteresowany zakupem?

Proces sprzedaży VeloBanku, który obecnie należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, niedługo wejdzie w kolejną fazę. Inwestorzy zainteresowani zakupem mogą składać oferty do końca września. Jak ustalił Business Insider, na liście potencjalnych kupców jest najbogatszy Polak Michał Sołowow.

Najbogatszy Polak chce kupić VeloBank

Jak podaje Business Insider, wśród podmiotów, które pobrały dokumenty dotyczące sprzedaży VeloBanku, jest należący do Sołowowa MS Galleon.

Sołowow, który kontroluje m.in. firmy Cersanit, Barlinek czy chemicznego giganta Synthos, do tej pory nie inwestował w instytucje finansowe, choć jak twierdzą informatorzy portalu, wielokrotnie się do tego przymierzał.

Procedura zakupu

To, że Sołowow może być zainteresowany zakupem banku nie oznacza jeszcze, że do transakcji dojdzie. Kolejnym etapem będzie procedura due diligence i możliwość złożenia wiążącej oferty. Swoje wymagania względem nabywcy banku będzie mogła postawić także Komisja Nadzoru Bankowego.

W rozmowie z Business Insiderem przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski powiedział, że preferowanym inwestorem byłaby grupa bankowa, która trwale związałaby się z VeloBankiem, a nie inwestor, który zamierzałby sprzedać go z zyskiem w krótkim terminie.

— Posiadanie banku to jest nie tylko czerpanie zysków, ale też odpowiedzialność. Jesteśmy gotowi rozmawiać z potencjalnymi inwestorami, innymi niż grupy bankowe czy banki. Natomiast musimy jasno artykułować nasze oczekiwania, a są nimi przede wszystkim gotowość do wsparcia kapitałowego plus racjonalny horyzont inwestycyjny – powiedział Insiderowi Jastrzębski.

Upadłość Getin Banku

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ogłosił informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku.

Fundusz wyjaśnia to nastąpieniem trzech przesłanek, które zobowiązują do podjęcia takiego działania. Bank zagrożony był upadłością, brakowało też przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Ponadto wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku było – zdaniem Funduszu – konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

Następnie instytucja, znajdując się już pod kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zmieniła nazwę na VeloBank i rozpoczęła budowę nowej strategii.

