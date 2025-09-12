Znany hotelarz nagrodzi za posiadanie dzieci. W nagrodę wózek, chrzciny, a nawet 10 tys. zł

"Seria zachęt dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości ma obejmować bezpłatne imprezy okolicznościowe z okazji narodzin, a nawet nagrody w wysokości 10 tys. zł, motywujące do rodzenia dzieci. Tymi działaniami biznesmen, chce zwrócić uwagę na rosnący problem demograficzny, a także zachęcić inne firmy do wdrażania kolejnych zachęt promacierzyńskich" – brzmi początek komunikatu Grupy Arche.

Polska tragedia demograficzna

W Polsce od dawna mamy więcej zgonów niż urodzeń. Według danych GUS na koniec grudnia tego roku Polska będzie miała 37,5 mln mieszkańców, czyli o 157 tys. mniej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę najbardziej optymistyczne prognozy to w ciągu najbliższej dekady ubędzie nas o kolejny milion.

Według prognoz ONZ, w 2100 r. będzie już tylko 14 mln Polaków. A 100 lat później nasza populacja ma wynieść dramatyczne 4 mln mieszkańców.

Na te tragiczne szacunki zareagował Władysław Grochowski, który ogłosił własny program wspierania dzietności i poprawy wskaźników demograficznych.

Wózek, chrzciny, a nawet 10 tys. zł nagrody

– Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji. Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań przez 5 lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Dodam, że w kilku obiektach sieci Arche znajdują się zrewitalizowane kościółki gotowe na udzielanie ślubów czy chrztów.

Czytaj też:

Problem z mieszkaniami w Polsce rozwiąże się sam. „Będzie coraz taniej”

W wyznaczonych lokalizacjach takich jak Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów powstanie też park z drzewami, które będą sadzone po każdych narodzinach i opatrzone tabliczką z imieniem potomka. Ponadto rodzice pierwszego dziecka urodzonego w ramach tego programu dostaną także wózek i specjalny pakiet powitalny. W przyszłości bardzo chciałbym też poszerzać nasz program wspierający dzieci w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania — tłumaczy główne założenia programu prezes Grupy Arche.

Do przyłączenia się do jego akcji zachęca również innych polskich przedsiębiorców.

Czytaj też:

Gwiazdowski: Zlikwidować 800 plus na pierwsze dziecko, wprowadzić 2000 złCzytaj też:

Władysław Grochowski o aferze KPO: To jest psucie rynku