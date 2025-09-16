Kupujesz mieszkanie? Deweloperzy z nowym obowiązkiem

Od kilku dni deweloperzy mają nowy obowiązek – muszą publikować pełne ceny ofertowe mieszkań i domów. Wynika to z nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, która weszła w życie 11 lipca 2025 r.

– Transparentność rynku nieruchomości to krok w dobrą stronę. Deweloperzy są teraz zobowiązani do publikowania cen mieszkań na swoich stronach internetowych. To rozwiązanie, które moim zdaniem zwiększa zaufanie klientów i ułatwia podejmowanie decyzji zakupowych. Jasne reguły gry sprzyjają nie tylko kupującym, ale i całej branży – uważa Bartosz Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ekopark.

Ekspert zwraca uwagę na korzyści wynikające z wprowadzenia zmian w regulacjach.

– Nowe przepisy pozwolą uporządkować rynek i wyeliminować praktyki, które budziły wątpliwości kupujących – mówi Dąbrowski.

Nowy obowiązek deweloperów – nie tylko ceny mieszkań

Przepisy wymagają, by podawali nie tylko koszt mieszkania czy domu.

– Deweloper będzie zobowiązany do podania na swojej stronie internetowej ceny za metr kwadratowy każdego oferowanego lokalu, ceny całkowitej nieruchomości oraz cen pomieszczeń przynależnych (takich jak piwnice, komórki lokatorskie czy miejsca garażowe), o ile nie są one wliczone w cenę główną. Obowiązkowe będzie również wskazanie wysokości innych świadczeń pieniężnych, które nabywca ma ponieść na podstawie umowy – wyjaśnia radca prawny Ewelina Rogala z Kancelarii Kopeć & Zaborowski.

Zaznacza, że informacje te deweloper musi stale aktualizować – a każdą zmianę ujawniać wraz z datą jej wprowadzenia, jednocześnie zachowując archiwalne dane cenowe.

Nowy obowiązek deweloperów a kary dla opornych

Nowelizacja przewiduje również sankcje dla deweloperów, którzy nie wypełnią nowych obowiązków informacyjnych. Takie naruszenia uznawane są za praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, co otwiera drogę do interwencji UOKiK. W najpoważniejszych przypadkach przedsiębiorcom grożą dotkliwe kary finansowe sięgające nawet 10 proc. ich rocznego obrotu.

