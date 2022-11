Buda: Jan Kowalski nie może się ścigać z funduszami o zakup mieszkania

Przedstawiciele rządu zaczęli głośno mówić o tym, że przyszły rok może być bardzo trudny dla polskiej gospodarki. Czy potęgować to będzie brak środków z KPO?

– Uważam, że recesja nie grozi nam z powodu tego, czy będą środki z KPO, czy nie, a raczej dlatego, jakie są wyniki naszego największego partnera handlowego, czyli Niemiec. To otaczające nas nastroje są problemem, a nie środki z KPO. To ma większy wpływ w perspektywie do 2026 roku. Wpływu na przyszły rok bym nie przeceniał – powiedział na antenie Radia Plus minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Trzeba utrzymać rekordowo niskie bezrobocie

Zdaniem ministra rozwoju jednym z najważniejszych zadań rządu jest obecnie utrzymanie rekordowo niskiego bezrobocia. Utrzymanie miejsc pracy pozwoli bowiem na łagodniejsze przejście przez czas spowolnienia gospodarczego. – Dziś walka w Europie, a w Polsce w szczególności trwa o to, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy. Mamy dobrą sytuację wyjściową, bo mamy najniższy w historii poziom bezrobocia i będziemy robić wszystko, aby ją utrzymać – powiedział minister

Fundusze skupują mieszkania

Minister pytany był także o prace, które prowadzone są w resorcie na rzecz uregulowania rynku nieruchomości. Chodzi o zahamowanie procesu, który w ostatnich miesiącach jest coraz bardziej widoczny, czyli skupowania mieszkań przez fundusze emerytalne. – Na rynku nieruchomości można bardzo wiele robić, jest elastyczny. Jeśli ktoś się przygotował na to, że będzie co roku budował po 800-1000 mieszkań, to ma problem. Będzie mógł pracować, ale na nieco innych warunkach – powiedział minister Waldemar Buda

– Mamy pomysł na to, jak to uregulować. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której do zakupu mieszkania z Janem Kowalskim ściga się fundusz inwestycyjny. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo je precyzujemy. Chcielibyśmy, aby fundusze inwestycyjne były bardziej deweloperami, niż zabierać mieszkania z rynku – powiedział. – Rozwiązania przedstawimy w czasie najbliższych dwóch tygodnia. Niepokoi mnie to, jak zachowują się obecnie fundusze, które próbują wpływać na przygotowywanie tych rozwiązań – dodał minister.

