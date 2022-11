Hausner o oszczędnościach Polaków: To jest dramat spowodowany inflacją

Co w obliczu inflacji sięgającej 17,9 proc. powinni robić Polacy? Taki poziom oznacza bowiem, że średnio otrzymamy o dwie wypłaty mniej w skali roku. Największy problem będą mieli ci, którzy nie są w stanie ograniczyć wydatków na mniej istotne cele, aby wspomóc budżet na najważniejsze zakupy.

– Trzeba pomyśleć o najbiedniejszych Polakach, którzy nie mają żadnych oszczędności i możliwości pozyskania dodatkowych dochodów. Nie mają oni możliwości zabezpieczenia potrzeb egzystencjalnych poprzez przesunięcie wydatków np. na kulturę, czy komunikację, gdyż oni w niej nie uczestniczyli. To jest dramat spowodowany inflacją. Zawsze o tym trzeba pamiętać w pierwszej kolejności – powiedział w Faktach po Faktach na antenie TVN24 były wicepremier i minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner.

Jak walczyć z inflacją?

– Nie pamiętam tak dobrych analiz, jak te, które dostawałem w Narodowym Banku Polskim, gdy byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej – powiedział Jerzy Hausner, pytany o to, co zrobiłby, gdy teraz zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej. – Moim zdaniem nie najważniejsze by było w zeszłym miesiącu i teraz podnoszenie stóp procentowych, ale zagłosowałbym za niewielką podwyżką, głównie po to, aby zademonstrować wolę NBP dbania o siłę pieniądza – zaznaczył.

Stopy procentowe nie są jedynym narzędziem

Zdaniem byłego ministra i członka RPP, nie jest jednak dobrym pomysłem skokowe i uporczywe podnoszenie stóp procentowych, gdyż nie są one jedynym narzędziem, którym dysponuje NBP.

– Byłbym przeciwnikiem skokowego wzrostu stóp procentowych, bo uważam, że przy braku innych działań antyinflacyjnych nie może prowadzić do skutku. To gonienie własnego ogona. Należy pamiętać, że NBP ma inne instrumenty, którymi może się posłużyć, a także że polityka pieniężna musi skorelowana z polityką fiskalną – dodał Jerzy Hausner.

Czytaj też:

Były członek RPP: Odczuwalna inflacja przekroczyła 27 proc.Czytaj też:

Święta. Planujemy tańsze prezenty, o zaoszczędzeniu na jedzeniu nawet nie myślimy