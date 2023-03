Dolar w stosunku do jena najwyżej od połowy grudnia

Po wczorajszym odebranym jako „jastrzębie” wystąpieniu przewodniczącego amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powella główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły (S&P 500 -1,53 proc.. DJIA -1,72 proc., Nasdaq Composite -1,25 proc.). Dziś ok. godz. 9:55 cena kontraktów na S&P 500 rosła o 0,13 proc. Na giełdach Azji i Oceanii również dominowały dziś zniżki. Najsilniejsza nastąpiła w przypadku Hang Senga (-2,35 proc.).

Giełdy w Europie

W Europie trudno mówić o jakiejś wyraźnej tendencji na rynkach akcji (DAX +0,1 proc., CAC 40 -0,1 proc.). Lekkie spadki notowały dziś rano główne indeksy GPW (-0,09 proc.). Najwyższy poziom w swej historii osiągnął dziś WIG-Motoryzacja, w którym dominujący udział mają akcje spółki Inter Cars. Wśród składników mWIG-u 40 oprócz Inter Cars swe nowe cykliczne maksima ustanowiły również kursy akcji spółek Benefit Systems i Auto Partner.

Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Cognor Holding oraz R22. Lekko rosły dziś rentowności amerykańskich i polskich 10-letnich obligacji skarbowych. Po silniejszym spadku wczoraj ceny kontraktów na ropę naftową notowały dziś rano niewielkie zmiany (WTI -0,23 proc., Brent -0,07 proc. ok. godz. 9:40). Podobnie było w przypadku gazu ziemnego na NYMEX-ie (-0,04 proc.).

Kursy walut

Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena przekroczył wczoraj poziom 136 JPY i dziś rano kontynuował wzrost, osiągając najwyższy poziom od połowy grudnia ub.r. Kurs EUR/USD zaliczył dziś rano najniższy poziom od 6 stycznia. Kurs USD względem południowoafrykańskiego randa był dziś najwyżej od maja 2020.

Najwyższy poziom od 3 lat osiągnął dziś kurs euro względem norweskiej korony. Zmiany kursu polskiego złotego były dziś rano kosmetyczne (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN 0,09 proc. ok. godz. 9:40). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł wczoraj do najniższego poziomu od 3 tygodni i dziś rano kontynuował zniżkę (-0,43 proc. ok. godz. 9:30).