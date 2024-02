W spółkach potrzebna jest zmiana. Rady nadzorcze znikną?

Dla małych spółek giełdowych, w których główny akcjonariusz pełni jednocześnie funkcję prezesa, angażowanie dodatkowo pięcioosobowej rady nadzorczej jest dużym kosztem, jeżeli członkom rady firma chce zapewnić godziwe wynagrodzenie.

Gdyby spółka miała radę dyrektorów, skompletowaną w taki sposób, że do zarządu dokooptowano by co najmniej dwie osoby o charakterze nie wykonawczym – tworząc radę dyrektorów – ułatwiłoby to angażowanie odpowiednich osób.

– Dopuszczenie rady dyrektorów, zamiast osobnego zarządu i rady nadzorczej pomogłoby w polskich realiach wielu polskim firmom w poprawie ładu korporacyjnego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

USA i Wielka Brytania dają przykład

Takie rozwiązanie dominuje w wielu krajach na świecie. Popularne jest zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii. Tworzenie rad dyrektorów jest jednym z postulatów Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Rada dyrektorów funkcjonuje już w polskim porządku prawnym. Jednak dotyczy to prostych spółek akcyjnych i spółek europejskich. Jest więc rozwiązaniem rzadko stosowanym.

– Wśród innych naszych postulatów jest wzmocnienie pozycji niezależnych członków rad nadzorczych, chcielibyśmy, aby na poziomie dobrych praktyk wprowadzono mechanizm powoływania co najmniej dwóch niezależnych członków rady przez mniejszościowych akcjonariuszy – dodaje Filip Gorczyca. – Obecnie osoby te są powoływane i odwoływane głosami głównego akcjonariusza, przez to ich niezależność jest nieco ułomna.

Czytaj też:

Zapowiedź Hołowni ws. spółek Skarbu Państwa. „Zmiany zaczynamy od siebie”Czytaj też:

Zarząd spółki Pałac Saski odwołany. Jest oficjalny komunikat