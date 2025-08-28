Dokument ważny na całe życie. Fakty o testamencie notarialnym

Testament sporządzony u notariusza to jedna z najpewniejszych form rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Akt notarialny daje najsilniejszą ochronę prawną i minimalizuje ryzyko podważenia. Wiele osób zastanawia się jednak, czy dokument taki ma określony termin ważności.

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego testament, niezależnie od formy, nie traci mocy wraz z upływem czasu. Oznacza to, że testament notarialny może obowiązywać nawet kilkadziesiąt lat od jego sporządzenia, o ile testator nie zdecyduje się go odwołać lub zastąpić innym.

Kiedy testament notarialny traci moc?

Choć nie istnieje ustawowy termin jego wygaśnięcia, są sytuacje, w których dokument przestaje obowiązywać. Dzieje się tak, gdy:

testator sporządzi nowy testament, także własnoręczny, sprzeczny z wcześniejszym,

akt notarialny zostanie formalnie odwołany,

testament okaże się nieważny z powodu błędów formalnych lub braku zdolności testatora do świadomego działania w chwili podpisania.

Odwołanie może nastąpić zarówno wprost – poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem – jak i dorozumianie, poprzez sporządzenie kolejnego testamentu.

Czy testament notarialny można podważyć?

Dokument sporządzony w obecności notariusza jest trudny do zakwestionowania, ale nie jest to całkowicie niemożliwe. Podważenie może nastąpić, jeśli zostanie udowodnione, że testator nie był zdolny do świadomego działania, działał pod przymusem lub doszło do rażących uchybień ze strony notariusza.

Mimo to jest to najpewniejsza forma testamentu, dająca spadkobiercom większą gwarancję niż dokument własnoręczny.

Aktualizacja testamentu – kiedy warto?

Choć testament notarialny nie wygasa, jego regularne aktualizowanie ma duże znaczenie. Zmiany w życiu prywatnym, takie jak narodziny dzieci, rozwód, nowe małżeństwo czy nabycie nieruchomości, mogą wymagać dostosowania rozporządzeń majątkowych do aktualnej sytuacji.

Testament sporządzony u notariusza przechowywany jest w kancelarii i może zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT), jeśli testator wyrazi na to zgodę. Dzięki temu spadkobiercy mają pewność, że dokument nie zaginie i zostanie odnaleziony po śmierci spadkodawcy.

