Nie tylko wypoczynkowy. Zobacz, ile wolnego możesz mieć w 2025 roku

W 2025 roku niektórzy pracownicy zyskają możliwość skorzystania z aż 35 dni wolnego. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy z 26 kwietnia 2023 r., która wdraża unijną dyrektywę work-life balance i dyrektywę o przejrzystych warunkach pracy. Nowe przepisy nie tylko uzupełniają podstawowy urlop wypoczynkowy, ale wprowadzają także dodatkowe dni wolne.

Standardowy wymiar urlopu wypoczynkowego nadal wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Dodatkowo pracownicy mogą korzystać z:

5 dni urlopu opiekuńczego,

2 dni lub 16 godzin wolnego z powodu siły wyższej,

2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem do 14. roku życia.

Nowe regulacje dotyczące urlopu opiekuńczego umożliwiają wzięcie wolnego w celu opieki nad członkiem rodziny, np. dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, a nawet osobą mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki z powodów medycznych. Urlop ten przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy, jednak jest bezpłatny. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia ani wymagać dokumentacji medycznej.

Z kolei urlop z powodu siły wyższej, również dostępny dla każdego pracownika, obejmuje 2 dni lub 16 godzin wolnego w ciągu roku i przysługuje w sytuacjach nagłych, np. wypadku lub choroby bliskiej osoby. Jest płatny w wysokości 50 proc. wynagrodzenia, a wniosek można złożyć nawet w dniu korzystania z wolnego.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem obowiązuje od dawna, ale nadal przysługuje tylko pracownikom faktycznie wychowującym dziecko do 14. roku życia. Wymiar tego zwolnienia to 2 dni lub 16 godzin, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Łącznie daje to możliwość skorzystania nawet z 35 dni wolnego w skali roku, co stanowi istotną zmianę w dotychczasowym systemie urlopowym. Pracownicy powinni pamiętać o nowych możliwościach i planować urlop z uwzględnieniem wszystkich dostępnych opcji.

Czytaj też:

Wakacje z bonusem. Oto jak dostać pieniądze od pracodawcyCzytaj też:

Nauczyciele tracą kluczowy przywilej. Wiceszef MEN rozwiewa wątpliwości