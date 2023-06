Ten robot AI pieli grządki laserem. Tak wygląda przyszłość rolnictwa

Nowoczesność w domu i zagrodzie przybiera coraz to nowe formy, a od pewnego czasu rolnicy mogą zatrudnić do pomocy strzelające laserami roboty. Podłączana do traktora maszyna potrafi w niesamowity sposób wykonywać niezbędne na polu zadania. Może m.in. walczyć z chwastami lub kontrolować ilość upraw dla ich optymalnego wzrostu.

LaserWeeder – robot eliminuje chwasty laserem

Maszyna amerykańskiej firmy Carbon Robotics nosi prostą nazwę – LaserWeeder. Urządzenie funkcjonuje na rynku już od pewnego czasu. Jak przystało na dobry startup, spółka z Seattle ciągle rozwija swój produkt.

Podstawową funkcją maszyny jest zabijanie chwastów niszczących uprawy. Cały proces odbywa się w niezwykle nowoczesny sposób. 12 kamer sprzężonych z modelem AI od Nvidii rozpoznaje, które elementy zielonego podłoża to rośliny uprawne, a gdzie pojawiają się uporczywe chwasty. Następnie do akcji wkracza grupa aż 30 wysokiej mocy laserów.

W czasie ciągnięcia urządzenia za traktorem LaserWeeder automatycznie wykrywa niechciane elementy, a następnie celuje w nie skoncentrowaną wiązką lasera. Po paru milisekundach chwast znika w niewielkiej chmurce dymu, a zboże lub inne uprawy pozostają nienaruszone. Z użyciem maszyny rolnik może się pozbyć nawet 200 000 chwastów w godzinę.

Roboty w gospodarstwie rolnym – maszyny pomagają przy sadzeniu

Strzelanie w niechciane rośliny laserem może się wydawać nieco ekstrawaganckie, ale producent zachwala liczne zalety tego procesu. Po pierwsze – pielenie laserem sprawdza się nawet na ogromnych gospodarstwach, gdzie ręczne pozbywanie się chwastów po prostu nie wchodzi w grę. To przecież koszty i wielki wysiłek rolnika.

Laser jest też bardzo precyzyjny, a więc lepszy niż mechaniczne maszyny do pielenia, które mogą naruszyć uprawy. Przez pozbywanie się chwastów nowoczesną metodą rolnicy nie muszą też pryskać swoich upraw środkami chwastobójczymi. Ma to oznaczać lepsze uprawy bez dodatku chemikaliów.

Wydaje się, ze pielenie to tylko początek. W 2023 r. Carbon Robotics ogłosiło też zupełnie nową funkcję swojego produktu. LaserThinning ma pozwolić na zoptymalizowanie wzrostu roślin. W niektórych przypadkach rolnicy stosują metodę nadmiernego zasiewania roślin. Następnie cześć już kiełkujących upraw jest usuwana, by okoliczne rośliny mogły wrastać w optymalnych warunkach.

LaserWeeder zyskał niedawno możliwość optycznego oceniania zagęszczenia upraw. Rolnik może zaś dostosować preferowaną gęstość, a maszyna wypali te sadzonki, które przeszkadzają we wzroście swoim sąsiadom.

