Wiek emerytalny. Emerytura może „odłożyć się” o kilka lat

Kilkanaście dni temu francuskie związki zawodowe wyprowadziły kilkadziesiąt tysięcy osób na ulice po tym, jak rząd zapowiedział powrót do zarzuconych w czasie pandemii planów podniesienia wieku emerytalnego. W Polsce partia rządząca nie wspomina, by wiek emerytalny miał pójść w górę, za to przy każdej okazji przypomina, że poprzednicy podnieśli go do 67 roku życia – bez podziału na płeć.

Wiek emerytalny do zmiany – uważa 75 proc. Polaków

Zapowiadanie podniesienia wieku emerytalnego, a nawet samo sugerowanie, że może to kiedyś stać się koniecznością, to proszenie się o poważne polityczne problemy. W ubiegłym tygodniu Radio Zet przedstawiło wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Ponad 75 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chce zmiany wielu emerytalnego, który dziś wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Podnieść czy obniżyć? Oto jest pytanie.

44,8 proc. wskazało, że wiek emerytalny w Polsce należy obniżyć. Odmiennego zdania i podniesienia wieku, kiedy nabywa się prawa emerytalne, chce 32,4 proc. ankietowanych. Co piąta pytana przez IBRiS osoba oceniła, że obecnie obowiązujące przepisy są dobre i nie należy ich zmieniać.

Ilu Polaków przejdzie na emeryturę później?

Niezależnie od tego, że wielu Polaków nie chce być przymuszanych do pracy do określonego momentu, to rozumieją, że to może być koniecznością. Randstadt, firma doradcza rynku pracy, przepytała 35 tysięcy pracowników w wieku 18-67 lat z 34 państw na całym świecie na temat różnych aspektów pracy. Globalnie zmniejszyła się liczba osób, które sądzą, że będą mogły przejść na emeryturę przed ukończeniem 65. roku życia. Jest ich wprawdzie wciąż ponad połowa – 51 proc., ale rok temu takie przekonanie miało 61 proc. respondentów.

A jak wyglądają na tym tle odpowiedzi Polaków? Odsetek liczących na emeryturę, zanim skończą 65 lat wynosi 53 proc. 62 proc. ankietowanych Polaków uważa, że nie mogą przejść na emeryturę tak wcześnie, jak by chcieli – z powodu sytuacji finansowej. Wyższe koszty życia sprawiają, że prawie jedna piąta zamierza opóźnić przejście na emeryturę. 26 proc. badanych w naszym kraju stwierdziło, że wybiera się później na emeryturę, bo potrzebuje pracy w swoim życiu.

Dzisiejszych 40-latków czekają głodowe emerytury? Przygnębiające wyliczenia członkini RPP