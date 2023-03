Lokaty coraz uboższe. 9 proc. to już wspomnienie

Odkąd skończyła się promocja w Credit Agricole, która dawała nowym klientom prawo do założenia lokat na 10 proc., w ofertach depozytów zrobiło się dość ubogo. Żaden bank nie jest w tym momencie gotowy płacić 9 proc. Najlepsza oferta to 8,4 proc. w Toyota Bank Polska. Nie trzeba być klientem tego banku, za to trzeba włożyć co najmniej 40 tys. zł. Dla mniejszych kwot ten sam bank ma ofertę do 8,2 proc., przy czym wymagane jest już konto.

Depozyty. Gdzie lokaty na 8 proc?

Lekko powyżej 8 proc. plasuje się też oferta banku Citi Handlowy („Konto Oszczędnościowe w promocji” – 8,1 proc.). Promocja jest przeznaczona tyko dla nowych klientów, nie mogą z niej skorzystać osoby, które po 31 grudnia 2020 r. posiadały ROR lub konto oszczędnościowe w Citi Handlowym. Promocja kończy się ostatniego dnia marca.

InBank oferuje 3-miesięczną lokatę na 8 proc. InBank obecny jest w Polsce od 2017 roku. To bank utworzony w oparciu o zezwolenie estońskich władz nadzorczych i należy do popularnej w Estonii sieci. Pieniądze klientów są chronione do wysokości 100 tys. euro, ale instytucją zapewniającą bezpieczeństwo w razie niewypłacalności nie jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz jest estoński odpowiednik Tagatisfond.

InBank nie wymaga posiadania konta, lokatę może otworzyć każda zainteresowana osoba.

VeloBank Santander Bank, Pekao… Gdzie lokaty na 8 proc?

W VeloBanku również można założyć 3-miesięczną lokatę oprocentowaną na 8 proc. Takim oprocentowaniem zostaną objęte wyłącznie nowe środki. Promocja trwa do 6 kwietnia. Można też założyć „Lokatę mobilną na start” – na 2 miesiące, również 8 proc. Lokaty nie są przeznaczone wyłącznie dla klientów, nie trzeba mieć konta, by z nich skorzystać.

Rachunki oszczędnościowe i lokaty oprocentowane na 8 proc. znajdziemy także w ofercie mBanku, Nest Banku, w Banku Pekao, w Bank Nowy SA i Banku PKO. Santander Bank proponuje Konto Max Oszczędnościowe na 8 proc., przy czym promocyjne oprocentowanie jest naliczane do 29 czerwca 2023 r.

Dobre oferty lokat się skończyły

Na tym kategoria „lokaty na 8 proc. i więcej” się kończy. W najbliższych miesiącach oszczędzający nie mają co liczyć na lepsze oferty. Wygląda na to, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła już cykl podwyżek stóp, a w najbliższych tygodniach powinniśmy obserwować spadek inflacji. Akcja kredytowa wciąż kuleje, nie ma chętnych na zaciąganie wieloletnich kredytów na mieszkanie. Kombinacja tych czynników powoduje, że banki nie mają powodu, by oferować atrakcyjne oprocentowanie. Nawet w okresach wysokiej inflacji oprocentowanie depozytów ledwo zbliżało się do połowy jej wartości, ale z perspektywy czasu już się wydaje, że „dobrze to już było”.

