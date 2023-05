Czy 21 maja to niedziela handlowa? Gdzie udać się na zakupy?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta weszła w życie w 2018 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie była zmieniana. Z początku mogliśmy iść na zakupy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W ciągu kilku lat nastały jednak pewne zmiany.

Obecnie zakupy w niedzielę możemy zrobić jedynie siedem razy w roku. Dotyczy to niedzieli przed Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, feriami czy wakacjami. Sprawdźmy, czy w niedzielę 21 maja wszystkie sklepy będą otwarte.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2023 roku?

Niedziele handlowe wypadają siedem razy w ciągu roku. Za nami są już trzy. Jedna poprzedzała ferie zimowe (29 stycznia), kolejna Wielkanoc (2 kwietnia), a ostatnia majówkę (30 kwietnia). Kolejne niedziele handlowe będą mieć miejsce:



25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Na podstawie tego kalendarza wynika, że 21 maja nie jest niedzielą handlową. Tego dnia zamknięte będą duże markety i galerie handlowe.

Gdzie zrobimy zakupy 21 maja?

21 maja to niedziela niehandlowa. Nie oznacza to jednak, że nigdzie nie zrobimy zakupów. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta uwzględnia pewne wyjątki. Dlatego też w najbliższą niedzielę czynne będą:



stacje paliw;

piekarnie i cukiernie;

apteki;

punkty handlowe na festynach i innych wydarzeniach;

lecznice dla zwierząt;

punkty handlowe w hotelach;

kwiaciarnie;

placówki pocztowe, w których większość działalności opiera się na usługach pocztowych;

kioski;

sklepy na dworcach i lotniskach;

kawiarnie i restauracje.

Zakupy zrobimy również w małych sklepach osiedlowych. Mogą one działać pod warunkiem, że za ladą będzie stać właściciel. Taka sama zasada tyczy się sklepów franczyzowych. Oznacza to, że 21 maja możemy iść na zakupy do Żabki czy Carrefour Express.

Plan niedziel handlowych na 2024 rok

Niedziele handlowe poprzedzają niektóre święta, wakacje, ferie czy majówkę. Jeśli ta zasada nie zostanie zmieniona, możemy już teraz sprawdzić kalendarz na 2024 rok. W przyszłym roku niedziele handlowe mogą wypaść:



28 stycznia;

24 marca;

28 kwietnia;

30 czerwca;

25 sierpnia;

15 grudnia;

22 grudnia.

Na tej samej zasadzie możemy sprawdzić wszystkie niedziele handlowe na 2025 rok.

